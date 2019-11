El 44% de las tropas del ELN ya residen en Venezuela







08/11/2019 - 12:10:43

VOA.- La frontera entre Colombia y Venezuela es mucho más que el epicentro de la mayor crisis migratoria jamás vista en la región. Para el gobierno de Colombia, es también el área de resurgimiento militar de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Grupo Armado Organizado, GAO, conformado por disidentes de las antiguas FARC.



El ministro encargado de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, reveló en Venezuela 360 que la guerrilla el ELN ha movido de manera permanente al 44 por ciento de sus hombres al territorio venezolano. El oficial también aseguró que los grupos armados ilegales se están aprovechando de la crisis migratoria para reclutar ciudadanos venezolanos que no tienen trabajo.



“En los estados fronterizos venezolanos con Colombia encontramos más de 1000 hombres del ELN que permanecen de tiempo completo allá porque el régimen de Nicolás Maduro no los combate”, explicó el oficial de la cúpula militar de Colombia.



Las Fuerzas Militares de Colombia estiman que el ELN ha movilizado a unos 1.400 hombres a los estados del Táchira, Barinas y Apure. Allí han establecido centros de entrenamiento, 10 puntos de redes de apoyo y 36 campamentos estratégicamente ubicados en todo el borde fronterizo con Colombia. Según el general Navarro, “la convivencia del gobierno de Maduro con el ELN” le permite a esta guerrilla mantener influencia sobre los corredores del narcotráfico, las rentas de la minería ilegal y la extorsión.



“Ellos encuentran un refugio seguro en Venezuela y por eso se convierten en una amenaza para Colombia y para la región”, agregó el alto oficial.



El gobierno de Colombia sostiene que la relación de los líderes del ELN con las autoridades venezolanas es “reservada en ciertos niveles”, pero “allá en el territorio están los bandidos del ELN, el GAO residual y muy cerca están integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela, las mismas fuerzas armadas de Venezuela, entonces los bandidos del ELN están haciendo sus actividades ilícitas a la luz de todo el mundo y estas autoridades no los combaten”, describió en su entrevista con Jaime Moreno, de Venezuela 360, el general Navarro.



Fotografías obtenidas por las Fuerzas Militares de Colombia, muestran a autoridades de Venezuela interactuando con el primer anillo de seguridad de alias “Pablito”, comandante del ELN, acusado de planear desde Venezuela el carro bomba que estalló en enero de 2019, en una escuela de formación de policías en Bogotá, que segó la vida de 21 personas y dejó heridas a otras 68.



“El bandido alias Pablito por inteligencia nuestra, e información de los mismos habitantes, está ubicado en el estado de Apure en la localidad de el Nula, y ahí hay una guarnición de la guardia nacional bolivariana y del primer anillo de seguridad de alias Pablito”, explicó el General Navarro.



El gobierno en disputa de Nicolás Maduro insiste en asegurar, como lo hizo durante la pasada Asamblea General de la ONU, que las denuncias de Colombia hacen parte de una estrategia para preparar una agresión en contra de Venezuela. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, sostiene que las evidencias que existen es de grupos que “se financian y se preparan en Colombia para armar una agresión contra Venezuela”.



Venezuela 360 en las trochas entre Colombia y Venezuela



Colombia comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros con 8 puntos formales de entrada y salida, pero hay cientos de trochas cuyo control es complejo para los militares encargados de patrullar la frontera. “Tenemos una frontera totalmente porosa, podemos tener el puesto de control en un sitio, pero ellos comienzan a subir o a bajar para cruzar”, describió durante nuestro recorrido por la trocha (atajo fronterizo), conocida como “La Ramona”, el sargento segundo, John Freddy Torres Sanmiguel, comandante del Pelotón Alazán 1, quien se encarga de la seguridad de la frontera. Además, agregó que “se maneja el contrabando, el cruce ilegal de cocaína, hidrocarburos, debido a que no contamos con el control del vecino país. La complejidad es por la presencia de grupos residuales, como el ELN el GAO 33 y los pelusos”.



Durante nuestra visita a “La Ramona”, en Norte de Santander, Venezuela 360 entrevistó a habitantes de la zona que se dedican a pasar mercados y gasolina de contrabando para sobrevivir. Ellos reconocieron que del lado venezolano el paso de mercancías y personas lo controlan los grupos ilegales, que les cobran un “peaje” por cruzar el río. “Ellos tienen su cuota por persona, por hombre o por mujer, por carga o por lo que se trae. Tienen eso controlado”, dijo Leandro Torres.



Desde su labor como comandante del pelotón que se dedica a vigilar la frontera desde el territorio colombiano, el sargento Torres Sanmiguel aseguró que los grupos ilegales le cobran incluso a la gente que simplemente cruza el río en busca de alimentos. “Ponen unos puestos de control a la población civil. Fuera de que vienen a llevar algo para subsistir, les cobran unos 2 mil pesos”, es decir cerca de 60 centavos de dólar. Sin embargo, aseguró el uniformado que ante esta situación están maniatados, porque es un asunto que le compete a las autoridades venezolanas.



Reclutamiento de venezolanos “es una realidad”



El general Luis Fernando Navarro aseguró que ya han empezado a evidenciar el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte de los grupos armados ilegales para desarrollar actividades logísticas y militares.



“Es una realidad. Hay jóvenes que están en estado de indefensión por la crisis humanitaria tan compleja. No tienen trabajo, entonces eso hace que sean una presa fácil y vulnerable, y eso lo han aprovechado los grupos irregulares de Colombia, y tenemos conocimiento de que han ido a engrosar las filas, no sólo a las estructuras armadas, sino también a las redes de apoyo en las zonas de frontera”, aseveró el general Navarro.



Las Fuerzas Militares de Colombia sostienen que han recopilado evidencias documentales, testimonios, entrevistas de ex integrantes del ELN e información de inteligencia para sustentar las denuncias contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por su cooperación con los grupos armados ilegales de Colombia.