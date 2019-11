Ecuador notifica a los otros países miembros su salida oficial de UNASUR







08/11/2019 - 12:07:51

VOA.- El gobierno de Ecuador que preside Lenín Moreno puso fin a su membresía en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con la firma del Decreto Ejecutivo 915.



Al suscribir el documento, Moreno inició la notificación de su salida oficial del organismo.



La UNASUR fue creada en 2008 por los 12 países sudamericanos. Con salida previa de otros miembros, ahora solo la conforman Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y el gobierno en disputa de Venezuela.



Ecuador estuvo en el grupo de países miembros del ente regional como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, que decidieron el pasado mes marzo en Santiago de Chile conformar el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), en el afán de desligarse de UNASUR.



"Desgraciadamente nació bajo los auspicios de (el fallecido expresidente de Venzuela, Hugo) Chávez, por su entendimiento con Castro, (Fidel y Raúl) Castro entonces empezaron a tratar de disminuir el efecto de la OEA. Ese era el objetivo de la UNASUR", dijo el internacionalista Mauricio Gandara, al referirse al origen de UNASUR.



"Este tratado internacional al Ecuador no le ha servido de absolutamente nada", dijo Héctor Muñoz, del movimiento SUMA.



Para César Carrión, asambleísta de CREO, el organismo no concretó los objetivos para los cuales fue creado: "Unasur no ha dado los pasos que debía haber dado, una verdadera integración sudamericana".



De esta manera Ecuador cierra el capítulo de integración del cual le queda un edificio que costó más de 43 millones de dólares y que ha sido ofrecido para sede de una universidad indígena.