Camacho: Auditoría de la OEA está orientada a una segunda vuelta. No estamos de acuerdo!





08/11/2019 - 12:03:03

La Paz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo este viernes que no aceptan una segunda vuelta electoral porque la auditoría de la OEA está orientada a esa solución.



"Tenemos conocimiento que la auditoría está enfocada a una segunda vuelta electoral y no estamos de acuerdo. Si se habla de nuevo proceso se tiene que dar también un nuevo Tribunal y nuevo padrón electoral", enfatizó.



Camacho preguntó que como puede confiar en un organismo que no respetó la voluntad del pueblo en el 21F o en el 20 de octubre. "No tiene sentido dejarle ahora la voluntad de un pueblo al que no respeta", añadió.



Añadió que si la OEA habla de segunda vuelta entonces podemos hablar de un nuevo proceso, de un nuevo Tribunal Electoral y de un nuevo padrón. ¿Cómo podemos ir a votar con un padrón que tiene 250 mil muertos? dijo Camacho.



Explicó que los Comités Cívicos, sociedad civil, mineros, cocaleros, Conade y otros sectores tienen como propósito primero pacificar el país y en el momento que eso se haya logrado podremos hablar de política, dijo al ser consultado sobre una división con Carlos Mesa.



"Cuando alguien tiene objetivos no hay división. Lo que hemos decidido es defender el voto del pueblo y no defender a un candidato. He tenido una reunión en la que Carlos Mesa quería que aceptemos el informe de la OEA y no voy a dejar que se manosee el voto del pueblo. Desde ese momento no me reuní más con ellos", afirmó.



Respecto a la carta de renuncia y la biblia que deben ser entregados al presidente Morales, Camacho dijo que a las 17:00 de este viernes se decidirá a qué hora el lunes se irá a Palacio de Gobierno.



"Y lo vamos a hacer todos los que participamos en este movimiento porque no es el capricho de un hombre sino la necesidad de todo un pueblo que quiere volver a la democracia. Lo haremos en Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado porque ahí está la historia y ahí haremos historia", aclaró.



Ante la pregunta de si aceptaba ser candidato en una posible nueva elección, Camacho dijo que no es tiempo de hablar de política sino de recuperar la democracia.



"No puedo hablar de candidaturas porque en este momento sería inmolarse si alguien decide ser candidato con el mismo Tribunal, con el mismo padrón. Las condiciones tienen que estar garantizadas", dijo Camacho.



Primero devolvamos la paz al país. Restablezcamos la democracia. Después se podrá hablar de candidaturas, expresó el dirigente cívico cruceño.