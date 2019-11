Bolívar: Paraliza práctica para entonar el himno nacional







08/11/2019 - 07:48:31

El Diario.- Todo volvió a la normalidad en el club Bolívar. Tras la reunión del pasado miércoles entre los jugadores y el Asesor Deportivo Sabino Aguad, se pusieron a entrenar en la jornada de ayer para no perder más tiempo, aunque aùn no se conoce el rol del chileno.



Los jugadores esperan que se cumpla el compromiso para evitar tomar medidas de presión, como lo hicieron el martes y el miércoles, cuando decidieron no entrenar.



Sin embargo, en medio entrenamiento de ayer se pudo observar el patriotismo de todo el plantel.



El país atraviesa un momento convulsión en el aspecto social. Las marchas, bloqueos y agresiones se viven en cada momento. El DT de Bolívar, César Vigevani, planificó un trabajo en espacio reducido y se escuchó el himno nacional. El acto era del Colegio Bustamante que esta ubicado cerca del estadio Libertador Simón Bolívar. Los jugadores y todo el cuerpo técnico dejaron de trabajar, para entonar el himno nacional con mucho fervor. Arce llamó la atención a algunos de sus compañeros que no prestaban atención.