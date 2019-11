En Panamá quieren jugar sí o sí







08/11/2019 - 07:44:52

Correo del Sur.- La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) respondió a través de una carta que no acepta suspender el partido pactado con Bolivia para el 19 de este mes, por lo que si la selección nacional no se presenta, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se arriesga a afrontar una demanda por daños y perjuicios.



El martes pasado, la FBF comunicó la suspensión de los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, que la Verde debía jugar frente a Chile y Panamá.



La FBF decidió posponer el juego frente a Panamá “debido a la situación política que atraviesa nuestro país y que es de conocimiento público; (la FBF) solicita suspender el encuentro (del 19 de noviembre) hasta la fecha FIFA de junio de 2020”, reza la carta firmada por el titular del fútbol boliviano, César Salinas.



Pero no resultó. Panamá respondió que ese encuentro se tiene que jugar sí o sí, tal como fue acordado. No cumplir el contrato le acarrearía a la Federación Boliviana una demanda que, si la pierde, le obligaría a pagar una fuerte multa.