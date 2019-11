Para Fabol no es viable ascender dos equipos a primera división





08/11/2019 - 07:41:48

El País.- David Paniagua, ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), aseveró que “es poco serio” sumar dos planteles más a la División Profesional para la siguiente temporada. Además dijo que los futbolistas están expectantes con lo que pueda pasar con el Campeonato Clausura del que ya se postergó cinco fechas por los conflictos sociales que se atraviesan en el país.



“Con 14 clubes hay problemas, imagínense con 16”, aseveró Paniagua quien además puntualizó que hay planteles profesionales que no cumplen con los requisitos para contar con la licencia que otorga la CONMEBOL, “imagínense contar con otros dos equipos más, los que están ahora (en la División Profesional) no reúnen todas las exigencias. Plantear sumar a otros equipos más no me parece serio, la Federación (Boliviana de Fútbol) debe analizar el tema con mucho detalle”, expresó.



Las declaraciones las realizó ante las preguntas de la prensa cruceña con referencia a las versiones que surgieron al interior de la Federación de que hay “una fuerte” corriente para que en este campeonato no se registren los ascensos y descensos y que el campeón y subcampeón de la Copa Simón Bolívar asciendan de manera directa a la División Profesional para sumar 16 equipos, no menos cierto es que no hay nada oficial.



“Pretender esto, por acomodarse no perjudicarse por todo lo que acontece internamente no es viable. Además los clubes que juegan la Copa Simón Bolívar no reúne con la reglamentación que son de carácter obligatorio; sumar a dos clubes que no tienen idea de contar con el reglamento de licencia creo que eso no es nada sensato”, afirmó.



Si bien es cierto que no hay una propuesta oficial para que el siguiente año el torneo de la División Profesional se juegue con 16 equipos, hay directivos de los elencos involucrados en la zona del descenso que ya hicieron conocer sus puntos de vista y que además esperan plantear su propuesta en el Consejo Superior extraordinario que se desarrollará la siguiente semana con el fin de analizar distintos temas y en particular el desarrollo del Campeonato Clausura que está detenido desde la fecha 17.