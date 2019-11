Wilstermann accede a jugar y pide que Salinas no manipule





08/11/2019 - 07:38:15

Opinión.- Hace unos días, la sugerencia lanzada por la dirigencia de Wilstermann apuntaba a una conveniente suspensión definitiva del Clausura con la consecuente coronación del club y la conquista del boleto como Bolivia 2 en la Libertadores. Ahora, la postura es más abierta. La institución acepta jugar lo que resta del torneo, siempre y cuando esa sea la decisión asumida en el Consejo, que se prevé para el martes en Cochabamba.



Sin embargo, al interior del establecimiento lanzaron una advertencia a un receptor bien definido: el mandamás de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas.



El vice de Wilstermann, Renán Quiroga, mencionó: “Salinas está, supuestamente, en Paraguay. Ojalá que no manipule la información ni fuerce las respuestas de la Conmebol en caso de suspender el campeonato. Es presidente de la Federación, no de The Sttongest. Conocemos el proceder de Salinas”. La presunción fue abierta, en una comunicación telefónica con Dosis de Fútbol.