Cainco prevé efectos económicos para empresas y familias del país

08/11/2019 - 07:27:40

El Deber.- La convulsión política y social por la que está atravesando Bolivia tendrá un impacto negativo en las unidades productivas.



La Cainco, a través de un comunicado institucional, indicó que el sector empresarial está haciendo un enorme sacrificio al parar sus actividades y advierte que el conflicto que vive el país tendrá duras consecuencias económicas para las empresas y las familias bolivianas.



No obstante, en este contexto de convulsión social y política, la institución sugiere a sus asociados continuar dando tolerancia a sus trabajadores.



“Condenamos los actos de violencia entre bolivianos y llamamos a la pacificación del país para no lamentar más pérdidas humanas.



Demandamos a las autoridades, a los actores políticos y sociales, así como a la sociedad en general, garantías para nuestros asociados. Repudiamos cualquier agresión a las empresas o a sus representantes, que están haciendo grandes esfuerzos en esta difícil coyuntura, quienes no pueden ser objeto de ataques a su trabajo, a sus bienes ni a su reputación”, expresa la Cainco.



La entidad, además, exige el absoluto respeto al Estado de derecho, a la democracia y a la libertad, y dar una solución a la crisis política y social.



Vencimiento de documento



El sector ganadero de Santa Cruz también está preocupado por la dificultad que pueden atravesar para trasladar el ganado desde las propiedades hacia los frigoríficos, debido al vencimiento de la guía de movimiento animal.



En una conferencia de prensa brindada ayer, Alejandro Díaz, vicepresidente de Fegasacruz, indicó que ya han hecho las representaciones correspondientes ante las autoridades sanitarias departamentales y nacionales para que brinden una pronta solución a esa problemática.



“Ratificamos nuestro pedido de que la guía de movimiento animal no sea bloqueada en estos días que estamos en paro, ya que desde hoy (jueves), hemos entrado en una situación que el anterior certificado ya no vale para mover el ganado”, dijo Díaz.



El dirigente ganadero también se refirió al abastecimiento de carne bovina en Santa Cruz y en otras ciudades.



“Comunicamos que el sector mantiene sus precios del productor al frigorífico. Gracias a la labor del comité de abastecimiento de Fegasacruz, de cierta manera se ha podido mantener un flujo de carne de los más normal posible en Santa Cruz.



En lo referente al interior del país, prácticamente es poco lo que se ha enviado debido a las condiciones para el transporte, pues es complicado”, expresó.



Por su parte, Óscar Ciro Pereyra, presidente de Fegasacruz, informó de que los ganaderos cruceños respaldan las decisiones tomadas en los cabildos realizados en los últimos días.



“Los bolivianos hemos salido a las calles en protesta pacífica y hemos mantenido un histórico paro. La población esta movilizada demandando respeto al voto y a la Constitución Política del Estado.



En estos cruciales momentos, Fegasacruz, como miembro del Comité pro Santa Cruz, reafirma el compromiso emitido por el pueblo a la justa demanda por la democracia”, señaló Pereyra.



EL DEBER intentó hablar con el director del Senasag, para conocer cómo procederá la entidad ante la situación señalada por los ganaderos, pero hasta el cierre de edición no contestó su teléfono.



Otra entidad que ayer brindó su pleno apoyo al comité fue la CAO. “Como productores declaramos que la libertad y democracia son nuestros principios de vida”, dijeron a través de un comunicado.



Fronteras bloqueadas



Marcelo Cruz, máximo ejecutivo de la Asociación del Transporte Pesado Internacional, informó de que ayer se cerraron los dos pasos fronterizos que aún quedaban transitables en el país: Tambo Quemado y Desaguadero.



“Los bloqueos los están realizando personas particulares y algunas asociaciones de transportistas. No hay tránsito de camiones, ya no están ingresando ni saliendo del país”, dijo Cruz.



Cabe recordar que el transporte pesado boliviano está descontento con el actual Gobierno, debido a las presiones tributarias a las que dice ser sometido.



Respuesta de los bancos



Asoban, en respuesta a la solicitud realizada por Juan Carlos Vargas, presidente de Fedemype Santa Cruz, con respecto a la reprogramación de los créditos de medianos y pequeños empresarios, manifestó que la banca como parte de la actividad cotidiana de la sociedad está empeñada en que los consumidores financieros y el público en general sean lo menos afectados frente a las dificultades que plantea la actual situación.



La institución además señala que es importante que los clientes se acerquen a su entidad financiera a efectos de dar a conocer su situación para ser evaluada.