Menores Reservas internacionales incidirán en tipo de cambio fijo

08/11/2019

El Diario.- La balanza comercial negativa, provocada por las bajas exportaciones, principalmente de gas en 40%, soya en 20% y minerales 10%, tanto en términos de cantidad y precios, significan menos dólares para el país y más egresos de divisas por el aumento de las importaciones, y una reducción de las Reservas Internacionales, situación que no será sostenible en el tiempo, y podría afectar al tipo de cambio en el mediano plazo, opinaron analistas económicos.



En ese contexto, el analista económico y miembro de la Academia de Ciencias, Germán Molina, explicó que las exportaciones de Bolivia bajaron, de los principales productos bolivianos, situación que afectó a las Reservas Internacionales.



Informó que la exportación de gas natural a mercados vecinos bajó en 40%, la soya en aproximadamente 20% y los minerales en un promedio de 10%, lo que significa menos dólares para el país, y por consiguiente las reservas no aumentan, sino todo lo contrario, bajan por el incremento de las importaciones.



“Las Reservas se alimentan de las exportaciones, pero éstas bajaron y se acumula menos”, apuntó al indicar que también se debe al aumento de las importaciones en la presente gestión.



Explicó que la reducción de dólares en el BCB obedece a varios factores, como por ejemplo el sector comercial, servicios, tienen sus normas para trabajar, y es por ello que reciben efectivo e inmediatamente compran productos, y no se quedan los recursos en sólo divisas; también el ciudadano va protegiendo su dinero ante el contexto nacional y la falta de confianza e incertidumbre en la economía, a través de la conversión de bolivianos en dólares; y también por el pago de la deuda externa, como los intereses por la emisión de bonos soberanos.



“En resumen, menos ingreso de divisas, pero más egresos de divisas”, señaló Molina e indicó que ante este panorama, el BCB tomó algunas medidas para paliar la reducción de reservas, como por ejemplo, los bancos tenían acciones en dólares en el exterior en un porcentaje, pero han disminuido su porcentaje en mayor monto para que puedan ser destinado a las reservas internacionales.



También en el tema de las Inversiones financieras han hecho similar medida, se tenía 25% de respaldo para los depositantes, y los fondos financieros han bajado a más del 50% para aumentar el monto de las reservas.



“Esas medidas muestran una situación de incertidumbre y falta de confianza”, reflexionó y lamentablemente ese panorama señala una declinación de las reservas.



EFECTO DE LAS MEDIDAS



Molina asegura que todavía en Bolivia es sostenible el tipo de cambio fijo, 6,96 bolivianos por dólar, pero sí esta tendencia continua hasta fin de año y no se resuelve esta situación de la elección nacional, en estos días, puede acelerarse y producirse una crisis económica por el desgaste de las reservas.



El BCB no estará en condiciones de soportar o mantener el tipo de cambio, como lo hace desde noviembre de 2012. “Para cualquier país, es riesgoso buscar recursos del Banco Central, ya que éstos son finitos” y no son infinitos, señaló.



Estima que hasta 6.000 millones de dólares, el BCB podrá soportar el tipo de cambio vigente, pero cuando las reservas estén debajo de esta cifra, ingresa en un terreno de riesgo.