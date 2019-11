Alcaldía de Cercado dejó de recaudar Bs 5 millones por conflictos







Los Tiempos.- Debido a los conflictos sociales, la Alcaldía de Cochabamba ha suspendido sus actividades cinco días y la pérdida económica para el municipio supera los cinco millones de bolivianos.



Por día de inactividad, el municipio deja de percibir un millón de bolivianos, que es el ingreso promedio de la Dirección de Recaudaciones, informó el director de esa repartición municipal, Andrés Cuevas.



El secretario general de la Alcaldía, Mario Olguín, indicó que el área más afectada es la de Recaudaciones, debido a que en esa repartición se pagan impuestos de bienes inmuebles, vehículos, patentes municipales y otros.



Cuevas indicó que hay plazos de pago que deben cumplirse, por lo que los contribuyentes y el municipio son perjudicados.



Los días de inactividad también afectan el avance de obras en ejecución del municipio. Además, se teme que esto afecte a la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual (POA).



SEM



Sólo el Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM) ha dejado de cobrar 16 mil bolivianos diarios por concepto de cobro de parqueo, que se ha suspendido desde hace tres semanas en la ciudad. Desde que se inició los conflictos, los bloqueos han sido permanentes en las calles del centro de la ciudad, por lo que los vehículos no ingresan y nadie requiere servicio de parqueo.



Las tres microempresas del SEM replegaron a sus 90 boleteros. Cada empresa entregaba por día un promedio de 6.000 bolivianos.



“Están preocupados, pero no podemos exponerlos a cualquier agresión y se ha tomado la decisión de paralizar el cobro”, dijo el director de Tráfico y Vialidad, Ever Rojas.



“Se ha retrasado el cobro de tributos, esa es una pérdida complicada”.



AMPLÍAN EL DESCUENTO DE 10% PARA IMPUESTOS



Debido a los conflictos sociales y a la suspensión de actividades, la Dirección de Recaudaciones de la Alcaldía amplió el pago de impuestos de bienes inmuebles con el 10 por ciento de descuento hasta el 31 de diciembre. Inicialmente, este plazo vencía el 5 de noviembre.



El municipio lanzó este “perdonazo” para incentivar a los contribuyentes a pagar sus impuestos e incrementar recaudaciones.



Este beneficio se aplica al pago de la deuda de 2018, informó el secretario interino de Atención al Ciudadano, Andrés Cuevas.



El pago tributario se puede realizar en los bancos, así como en las oficinas de Recaudaciones de la plaza Colón. El municipio también llama a los contribuyentes para recordarles de este beneficio.