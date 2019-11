Discursos bipolares de Evo Morales sobre racismo y paz







08/11/2019 - 07:15:44

El Diario.- El presidente Evo Morales y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) presenta discursos contrarios según el escenario en el que está. Ante los campesinos en las regiones rurales utiliza el tema del racismo y discriminación al afirmar que por ejemplo “la derecha utiliza la biblia para patear a la mujer de pollera” y pide unidad y fuerza “para defender nuestro proceso de cambio”. En contraste, en su cuenta de Twitter dice que “somos un pueblo de paz; no podemos enfrentarnos entre hermanos”.



Ayer en la entrega de la Unidad Educativa 8 de Septiembre en el municipio de Totora (Cochabamba), el Jefe de Estado aprovechó la ocasión para referirse a la crisis político social que vive Bolivia y que se desató después de las elecciones del 20 de octubre y las denuncias e indicios de fraude electoral que derivaron en el pedido de su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones.



Mientras en su cuenta de twitter Evo Morales publica mensajes pidiendo que no se enfrenten entre hermanos bolivianos y que exista paz, en sus discursos en el área rural, cambia su postura, asegura que “la derecha” no quiere reconocer el voto de los indígenas, que usan la biblia para patear a mujeres de pollera, para humillar a los campesinos y que ante esa arremetida tienen que estar más unidos para defender el denominado “proceso de cambio”.



MORALES EN EL TWITTER



“Durante años hemos resistido tantas agresiones y humillaciones. Ahora usan la religión, para llamar a la discriminación; invocan a Cristo y atacan a los más humildes. Hablan de democracia, pero ejecutan un golpe. Somos un pueblo de paz; no podemos enfrentarnos entre hermanos”, se lee en uno de los mensajes publicados ayer a través del Twitter @evoespueblo.



“Bolivia no puede ser empujada nuevamente hacia la violencia, el racismo y la confrontación. Los mecanismos de reconciliación deben sujetarse a la voluntad del pueblo y la Constitución. Desconocer el voto del movimiento indígena originario campesino es atentar contra la democracia”, es otro de los mensajes del Primer Mandatario, publicado el 2 de noviembre.



DISCURSO ANTE CAMPESINOS



En el área rural, el Jefe de Estado cambia su discurso pidiendo paz por advertencias contra las organizaciones que protestan y piden su renuncia y nuevas elecciones, como por ejemplo:



“Sin ser gobierno cómo nos están pateando, sin ser gobierno cómo nos están humillando. Si ellos fueran gobierno que harían ellos, cómo nos humillarían”, afirmó ayer en el municipio de Totora, Cochabamba.



“No hay conciencia social y lo peor hermanas y hermanos: usan la biblia, usan la biblia para hacer patear a la hermana de pollera, rezan oran para hacer gritar Evo cabrón, Cómo se entiende esto ¿verdad? Usan Jesucristo para hacernos discriminar”, dijo también Morales.



Asimismo aseguró que “la derecha quiere que nuevamente vuelvan los gringos, no solamente con la base militar para la represión si no para la privatización de nuestros recursos naturales. Si la derecha volvería, Qué bonos, qué rentas, qué programas mi riego mi agua. Va a desaparecer eso”, aseguró a los campesinos.



En otro pasaje de su discurso dijo: “Quieren que lloremos y no vamos a llorar, más bien fuerza energía para defender nuestro proceso de cambio. Todos unidos es la mejor forma de derrotar a la derecha a los vendepatrias”, azuzó Morales a los campesinos.