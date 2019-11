Camacho pide garantías y responsabiliza el Gobierno si algo le sucede







08/11/2019 - 07:13:49

Erbol.- El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció una presunta orden del Gobierno para supuestamente hacerlo “desaparecer”, por lo cual pidió garantías, en especial para su equipo, y responsabilizó al Gobierno si algo le sucede.



“Había una orden por parte del Gobierno y cuya finalidad que hasta el día de mañana tenía que desaparecer”, dijo Camacho en una entrevista transmitida por el Comité en Facebook.



Señaló que ese plan en contra suya consistiría en realizar un operativo. “No les puedo decir si va a ser atentado, bala secuestro, no lo sé”, manifestó.



El cívico aseveró que esa presunta intención de hacerlo desaparecer le viene de una fuente fidedigna, pero aclaró que no la tenía el dato confirmado. Agregó que en su criterio el Gobierno es capaz de cualquier cosa en su desesperación.



De todas maneras, Camacho aseveró que no se moverá de donde se encuentra que es el Hotel Casa Grande de la zona Sur de La Paz.



“No voy a huir no voy a escapar, pero sí quiero decirle a mi país que si algo sucede hoy día o mañana es plena responsabilidad del Gobierno”.



Papá de Camacho denuncia embate del Gobierno



En las últimas horas también se conoció una carta de José Luis Camacho, padre del cívico, en la cual sostiene que hay un “ataque sin cuartel” a las empresas de que su familia es socia.



La nota enviada fue dirigida a la Confederación de Empresarios y Cámara de Industria, para reprocharles por no defender los intereses de las empresas del Grupo Nacional Vida.



“Estamos ante un artero ataque gubernamental, con muchas acciones que no sólo nos perjudican, sino que también significan un daño a nuestros clientes, e incluso sufrimos la amenaza de destrucción de los inmuebles donde funcionan nuestras oficinas”, dice la carta.