Cocarico discrimina a periodista por no tener acento paceño





08/11/2019 - 07:12:15

El Día.- El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, quien salió en conferencia de prensa para acusar al candidato presidencial Carlos Mesa de ser "racista" por defender los derechos de locomoción del presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y no así de otros ciudadanos, increpó a periodista en un acto de discriminación por no tener acento paceño.



Tras mostrar un par de videos sobre algunos excesos que se estarían cometiendo contra los ciudadanos en Santa Cruz porque se les exigiría pase autorizado por el Comité Cívico de Santa Cruz para transitar por la ciudad en un contexto de paro que lleva 15 días y algunas fotografías de movilizados en defensa del voto portando escudos, Cocarico fue consultado por algunos periodistas.



Uno de ellos fue Nicolás Cisneros de la red Unitel quien le preguntó: "Ministro, el día de ayer en la noche luego de lo que ha sucedido en el aeropuerto manifestantes del Movimiento al Socialismo han ingresado a la Alcaldía de la ciudad de El Alto, han roto vidrios, han intentado quemar la Alcaldía de El Alto, ¿eso le parece pacífico?".



Como respuesta obtuvo una contra-pregunta: "parece que usted es del interior del país, no creo que sea paceño por el acento". Inmediatamente el reportero replicó: "¿y eso tiene algo que ver?", Cocarico le dijo: "No, no tiene nada que ver".



Sin embargo, la tensión ya estaba instalada en la conferencia de prensa ofrecida por Cocarico con el afán de desprestigiar el paro cívico de Santa Cruz, así como las movilizaciones de defensa del voto y en contra del denunciado fraude electoral, que en algunos casos se desbordó en hechos de violencia.



"Lo que quiero decir es que tenemos que entender el medio, en este momento la ciudadanía, collas como nos dicen ustedes", dijo dirigiéndose nuevamente al periodista de nacionalidad argentina, y prosiguió "está indignada, no aceptamos de ninguna manera que una persona que dice ser líder fomente la violencia, que veamos a nuestras mujeres de pollera, insultadas, denigradas,", señaló.



Según Cocarico, los hechos de violencia en la ciudad de El Alto se desbordaron porque "la ciudadanía se siente ofendida por la llegada de un ciudadano que fomenta la violencia". Señaló que no hay que pensar que necesariamente la toma del aeropuerto internacional se produjo por militantes del MAS.



"Como autoridades a pesar de la convulsión, hemos garantizado que Luis Fernando Camacho esté en la ciudad de La Paz, no puede ser que una ciudad que tiene tanta identidad con la pollera y poncho permitan pateaduras a la mujer de pollera", sostuvo.



Cocarico acusó a los líderes cívicos de Santa Cruz de imponer "pases de circulación" que no son para pobres. "Son para aquellas personas relacionadas al Comité Cívico (...). Los que somos de la clase baja, campesinitos que vivimos en la periferia tenemos menos derecho", dijo incluyéndose como persona marginal.



El titular de Desarrollo Rural sindicó de violentos a los universitarios movilizados en La Paz por portar según mostró fotografías, escudos. "Probablemente personas se expresarán de manera ingenua, pero yo estuve en marchas, bloqueos, pero nunca nos hemos armado así, jamás hemos preparado estos escudos, en nuestra lucha sindical, estos no son elementos para persuadir, para manifestar nuestra protesta. Esto sirve para matar a las personas", aseguró.



A la cabeza de Santa Cruz, varios departamentos cumplen el día 15 de paro cívico, ya no en exigencia de la segunda vuelta electoral entre Evo Morales y Carlos Mesa, sino en demanda de nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral y sin la participación del binomio oficialista que pretende hacerse de un cuarto mandado sobre los cuestionados resultados del cómputo.