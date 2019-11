Senador reconoce ruptura parcial con el Gobierno y desconoce pedido de renuncia de Evo en Potosí







08/11/2019 - 07:10:59

Radio Fides.- El senador y minero cooperativista, Germán Isla, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), reconoció que existe una ruptura parcial entre su sector y el Gobierno por el conflicto social que se vive en el país, tras las elecciones generales y los manejos irregulares en el proceso. También dijo desconocer el pedido de renuncia del presidente Evo Morales por parte de los mineros cooperativistas de Potosí.



“Hay una ruptura parcial, no es total”, respondió cuando los periodista le preguntaron sobre la relación que el sector tenía con el Gobierno de Evo Morales.



Además, dijo que todo el conflicto que se vive en el país será analizado en un ampliado del sector en las próximas horas. Sin embargo también dijo que de momento el sector prefiere esperar, hasta el martes, las conclusiones de la auditoría electoral que está realizando la OEA.



Por otro lado, aseguró que desconoce el pedido de las cooperativas de Potosí que en la víspera pidieron la renuncia del presidente Evo Morales y anular las elecciones.



“Nadie está pidiendo su renuncia, nadie, todavía no han dicho bien claro”, indicó.



Una de las resoluciones de las cooperativas de Potosí, asumidas en la víspera, fue: “ratificamos nuestro apoyo a las aspiraciones del pueblo potosino y boliviano pidiendo la nulidad de las elecciones del 20 de octubre de 2019 y de la renuncia del presidente Juan Evo Morales Ayma por contravenir la Ley del Régimen Electoral 026”.



La determinación fue asumida por las bases que nombró un comité de movilizaciones y que rebasó a sus dirigentes, aunque en criterio del senador Isla la presión la ejerció el Comité Cívico Potosinista.



De todas maneras, la dirigencia nacional del sector apostará al diálogo entre todos los sectores para buscar la pacificación del país. “Dar una pauta, que tiene que haber pauta, para que también haya diálogo con los comités cívicos para que no haya convulsión en el país”, acotó.