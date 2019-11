Pese a división, Fejuve y Fedjuve marchan en Tarija por nuevas elecciones







08/11/2019 - 07:09:49

El País.- A raíz de una convocatoria emitida tras un voto resolutivo emanado por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) Tarija, hoy se prevé una marcha solicitando nuevas elecciones nacionales en Bolivia; mientras tanto, aunque divididos, algunos dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales en Cercado (Fejuve), concordaron con el pedido de la Fedjuve y marcharán el día de hoy, otros decidieron mantenerse al margen.



La convocatoria para la mencionada marcha, fue anunciada por el presidente de la Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste, tras una asamblea de presidentes barriales el pasado miércoles; la misma tendrá como punto de concentración la plaza Eduardo Avaroa a las 16.00 horas.



“Convocamos a los vecinos y vecinas de los distintos barrios, distritos de la ciudad de Tarija a esta marcha que llegará hasta la plaza Principal, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y con la exigencia del respeto al voto. Existe un poco de molestia por los bloqueos, sin embargo nos manifestaremos en apoyo a la lucha del pueblo que están exigiendo nuevas elecciones para transparentar el voto del pueblo”, dijo.



Posturas en la Fejuve



Uno de los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado, Winsor Colque, señaló que la mayor parte de las instituciones, no solo en el departamento de Tarija sino a escala nacional, se “parcializaron” hacia un partido político de manera muy evidente.



“La gente lo que tiene ahora es rabia, hubo pronunciamientos y hubo también distanciamientos dentro de la Fejuve Cercado, unos que están apoyando a lo que es el Movimiento Al Socialismo (MAS), otros que no estamos de acuerdo entonces creo que ahora lo que corresponde es hablar personalmente”, dijo.



Instituciones como la Central Obrera Departamental (COD), la Central Obrera Boliviana (COB), Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y a nivel municipal en Cercado, por nombrar algunos ejemplos, deberían ser instituciones que velen por los intereses y necesidades de la población y no así por apetitos políticos personales de cada representante.



“No estamos a favor del paro pero tampoco podemos estar a favor de un Gobierno que está haciendo oídos sordos a esta petición que no es de un Comité Cívico, no son diferentes sectores, es todo un país que le está pidiendo que se haga a un lado. Como el presidente lo dijo con sus palabras ‘voy a gobernar obedeciendo al pueblo’, creo que hay que obedecerlo nomás”, dijo.



Por su parte, la actual presidente de la Fejuve Cercado, Tania Gutiérrez, dijo que a raíz de un voto resolutivo entre las juntas vecinales del municipio se determinó “rechazar enfáticamente” las medidas de protesta que se realiza en Tarija con el bloqueo de calles, paro cívico y cerco a instituciones.



“Son actos que atentan y violan los derechos humanos, que impiden el derecho que cada persona tiene a acceder a su fuente laboral para llevar el sustento a sus familias ya que existen otras alternativas de hacer prevalecer sus luchas pero sin atentar con la economía de la gente que vive del día a día”, señaló.



Parte del voto resolutivo con fecha 5 de noviembre de la presente gestión, al que dio lectura Gutiérrez, también expresa “que los vecinos de los barrios periurbanos a partir de la fecha no acatarán ninguna medida de presión que vaya en desmedro de las familias”, de igual manera, expresaron que desde ahora se declaran en “estado de emergencia”.



El pasado lunes, la presidente de la Fejuve, Tania Gutiérrez, aseveró que mantienen una “posición neutral” en torno al paro cívico y protestas en Tarija; sin embargo, dijo que algunos “vecinos molestos” procedieron a desbloquear varios puntos en la ciudad.



“Estos bloqueos no son justos y no los vamos permitir, hay sectores donde los vecinos se han molestado por los bloqueos y procedieron a desbloquearlos, por lo que al respecto armó una comisión de barrios periurbanos para que ellos lleven adelante las movilizaciones que ellos crean convenientes”, dijo.