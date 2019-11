Imputan a 4 personas por muerte Limbert; no hay informe forense





08/11/2019 - 07:06:05

Los Tiempos.- El Ministerio Público imputó ayer a cuatro personas por la muerte de Limbert Guzmán Vásquez (20) por el delito de homicidio. Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima, Libio Flores, informó que existe hermetismo en la Fiscalía porque no le permitieron acceder a l cuaderno de investigaciones y, por lo tanto, no se conoce el informe forense que detalla la verdadera causa de la muerte del joven.



Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Limbert murió por la explosión de una bazuca, pese al informe médico que indica que el joven llegó al hospital Viedma producto de un traumatismo en la cabeza a raíz de fuertes golpes.



“Lo peor es la denuncia que hace otro familiar del joven Limbert, es que él hubiera muerto a raíz de que él estaba apoyando el uso de una bazuca. Ustedes han visto las imágenes de esos tubos de acero, que los han adaptado, ese grupo de paramilitares que se mueven en moto en Cochabamba”, señaló el Vicepresidente en conferencia de prensa. Sin embargo, algunos testigos señalaron que Limbert fue brutalmente golpeado en la cabeza y, según un informe extraoficial, tenía el cráneo fracturado y golpes en la cabeza con objetos contundentes.



Aydé Guzmán, hermana de Limberth, rechazó la versión que hace referencia a que el joven acudió a bloquear porque le pagaban; dijo que “él fue a ayudar como todo boliviano en los bloqueos. Yo pido justicia. Él fue un héroe”.



La audiencia de medidas cautelares de los imputados está prevista para esta jornada, existen dos personas aprehendidas en Quillacollo (una mujer y un varón), mientras que en el hospital Viedma están otras dos personas (varones) internadas porque presentan lesiones, sin embargo están con custodios.



Todos fueron retenidos el miércoles por jóvenes que estaban en el punto de conflicto acusándolos de ser sospechosos de golpear a Limberth y los llevaron hasta la Estación Policial Integral (EPI) Norte.



La comisión de fiscales, integrada por tres profesionales, tomó la declaración a las cuatro personas, pero dos se abstuvieron y prefirieron guardar silencio. Además del informe forense, la Fiscalía recaba informes periciales de laboratorio y de absorción atómica.



“Él ha recibido brutales agresiones físicas, pedradas y golpes de palos que le han segado la vida cuando se encontraba defendiendo la democracia y haciendo valer sus ideales. En ningún momento ha percibido dádivas o algún monto”, indicó el abogado Libio Flores.



3 fiscales de materia. El Ministerio Público conformó una comisión para investigar la muerte de Limbert Guzmán Vásquez.



INSTALAN VELATORIOS SIMBÓLICOS



Al menos dos velatorios simbólicos se instalaron en Cochabamba en memoria de Limbert Guzmán, un joven de 20 años que se convirtió en la primera víctima mortal de los enfrentamientos en Cochabamba.



El primero se instaló en inmediaciones del río Huayculi, donde fue encontrado el cuerpo de Limbert. El segundo está ubicado en la plaza 14 de Septiembre, donde existe un ataúd simbólico con la fotografía del joven fallecido. Ayer en horas de la noche, una marcha de personas con banderas blancas partió desde la plaza de las Banderas hacia la plaza principal para rendir homenaje a Limbert.



EL FUNERAL SERÁ HOY EN EL CEMENTARIO GENERAL



Los restos mortales de Limbert Guzmán serán enterrados hoy en el Cementerio General en un nicho concedido por la Alcaldía de Cochabamba. Antes se realizará una misa de cuerpo presente a las 10:00 en el domicilio.



El velorio del joven Limbert fue instalado en su domicilio en la zona de Alto Cochabamba. Allí, familiares y vecinos llegaron para darle el último adiós. Guzmán falleció la noche del miércoles después de llegar al hospital Viedma con un diagnóstico de muerte cerebral. Horas más tarde, un paro cardiorrespiratorio causó su partida.



Por la situación complicada que encara la familia, los vecinos del lugar señalaron que pedirán que se investigue la muerte del joven. Las circunstancias poco claras muestran vacíos sobre la muerte del joven y sobre los responsables de la misma.



Un grupo de vecinos denunció que la familia está siendo amedrentada, por lo que pidieron que se den las garantías necesarias.



José Guzmán, padre del fallecido, contó que la última vez que vio a su hijo estaba en su casa y le había encargado que cocine.



Con la mirada perdida y aún sin poder asimilar la muerte de su hijo, Guzmán señaló ayer en el velorio que Limbert le avisó que fue a bloquear, aunque no le brindó más detalles.



Guzmán recordó que llevó a su hijo a pasar clases el lunes y le encargó que regrese pronto a su casa: sin embargo, el joven apareció recién el martes en la noche.



El miércoles en la mañana le encargó que cocinara, pero no volvió a saber más de él. Intentó ubicarlo por celular, pero no tuvo éxito. Salió a buscarlo por el centro de la ciudad y, en la noche, recibió la noticia de que estaba en el hospital Viedma.



“Yo pido justicia. No es viejo, es joven”, aseguró el padre, quien entre sollozos recordaba que su hijo quería estudiar Ingeniería Civil una vez que salga bachiller.



COX PIDE TRANSPARENCIA EN LA INVESTIGACIÓN



El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, dijo que existe mucha susceptibilidad ante el fallecimiento de Limberth Guzmán. Por eso señaló que es necesaria una investigación con transparencia para esclarecer lo más pronto posible el caso y determinar responsabilidades.



Señaló que la Defensoría del Pueblo está pendiente de la familia de Limbert y aguardará el sepelio para insistir con la investigación.