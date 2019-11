Conflicto sin pausa: La Paz se estremeció con violento enfrentamiento







08/11/2019 - 06:59:58

El Diario.- La Paz, ciudad Sede de Gobierno, vivió ayer otra jornada de violencia, cuando una numerosa cantidad de personas de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas, universitarios, cívicos de Potosí y Sucre, además de vecinos, intentaron ingresar a la plaza Murillo, pero fueron contenidos por grupos de choque del Movimiento al Socialismo, situación desató violentos enfrentamientos entre ambos sectores.



Una vez más, los miembros de la Policía demoraron en su intervención para evitar el violento duelo. Las dinamitas de los mineros afines al MAS fueron respondidas de la misma forma e hicieron retroceder a los guardianes del Palacio de Gobierno. Las barricadas colocadas en calles adyacentes no evitaron el avance de las personas desde la calle Sucre hasta la esquina de la Colón y Comercio (a una cuadra del Palacio Quemado). Nunca antes habían estado más cerca de ser rebasadas.



En medio de ese accionar que comenzó a las 19:30 horas aproximadamente y que se apaciguó a las 21:30, hubo agresiones y heridos. De inicio se reportó cuatro civiles atendidos de emergencia y tres policías con daños.



La intervención de la institución del orden se produjo después de dos horas de alta tensión y dinamitazos. La arremetida de sectores movilizados fue contenida con gran cantidad de agentes químicos.



Los defensores del Gobierno que, en principio provocaron explosiones, desaparecieron del escenario. Luego se anunció la llegada de un cuantioso grupo de adeptos al MAS desde El Alto para reforzar, empero no paso de ser una advertencia; entretanto, un grupo de manifestantes entre universitarios, ciudadanos y cocaleros, aguardaron en inmediaciones del Obelisco hasta altas horas de la noche.



En el día 16, la ciudad de La Paz se estremeció con la explosión desmedida de dinamitas que causó pánico entre la población, en 72 horas consecutivas. Los habitantes expresaron su molestia, tomando en cuenta que por ley está prohibido su uso, sin embargo no hay sanción alguna para los grupos del oficialismo.



Las calles adyacentes a la plaza Murillo se convirtieron en campos de batalla. Las movilizaciones de protesta de la ciudadanía continúan y se mantiene sin variación la demanda de renuncia de Evo Morales a la presidencia para pacificar el país.



Similar situación se vivió ayer en Cochabamba; mientras que, Santa Cruz está a la expectativa, ya que el líder del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, se encuentra en esta ciudad. Por otro lado, Potosí y Sucre se sumaron a la protesta local y se mencionó el arribo de al menos 400 universitarios cruceños para hacer fuerza en el propósito.



Tres muertos, 353 heridos y 220 detenidos es el saldo de los disturbios hasta el momento, como consecuencia de las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, según datos de la Defensoría del Pueblo. La Iglesia Católica pide la pacificación del país.