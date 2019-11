Romero: Tenemos que trabajar en la pacificación del país y después buscar una salida política







07/11/2019 - 21:57:30

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el jueves que Bolivia vive una situación "crítica" con una polarización que amenaza con desembocar en violencia, por lo que es necesario trabajar en una pacificación y después buscar una salida política.



"Es una situación bastante crítica, lo que tenemos que trabajar en las siguientes horas es por la pacificación y después hay que buscar una salida política, pero la salida política no puede trascender el escenario de la pacificación", dijo a radio Éxito.



Remarcó que, para frenar suspicacias y dudas en torno a las elecciones generales del 20 de octubre, el Gobierno mostró su predisposición de eliminar esas interrogantes con el desarrollo de una auditoría al proceso que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) y el resultado de esa auditoría -dijo- es muy importante para el país, porque tiene que demostrarse si hubo o no fraude.



"No estoy diciendo que la auditoría resuelve la crisis política en sí misma, pero por lo menos la auditoria tiene que despejar este punto de inflexión", agregó.



Para Romero en las ciudades hay una polarización que fue ocasionada por el escenario electoral que han dividido las fuerzas en dos expresiones políticas, por un lado, el MAS y por el otro Comunidad Ciudadana y se ha mantenido en el escenario político nacional post electoral,



Enfatizó que a esa situación se incorporó un componente que son los comités cívicos que de pronto le hicieron la posta a las plataformas ciudadanas que eran mecanismos de auto representación de algunos sectores de clase media de jóvenes que quedaron por fuera del sistema político en las elecciones primarias y aparentemente ahora los cívicos se presentan como antisistémicos y proponen una salida que son nuevas elecciones.



"En la resolución de varios cabildos dice sin Mesa ni Evo, entonces es un planteamiento extremo, extremo desde el punto de vista que rompe la institucionalidad, la constitucionalidad, porque inclusive estaríamos vetando la posibilidad de que algunas personas se postulen en una elección, es una fórmula extrema, radical que lejos de coadyuvar en una solución del conflicto político lo profundiza", reflexionó.



Romero llamó a la conciencia moral, ética de todas las personas tenemos unos frenos inhibitorios internos que nos dicen cuando una situación se está extralimitando.