Brasil: Gobierno recauda US$ 1.220 millones más en subasta de petróleo





07/11/2019 - 21:49:21

Agencia Brasil.- La sexta Ronda de Licitaciones de Reparto de Producción de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de Brasil finalizó con la adjudicación de un solo bloque entre los cinco ofrecidos en el polígono petrolero del presal, con una recaudación de US$ 1.220 millones en bonos de firma.



Petrobras había expresado su preferencia por tres bloques, pero sólo presentó una oferta en un consorcio con la CNODC de China, el 80% del cual controlado por la estatal brasileña y el 20% en manos de la CNODC. El bloque adjudicado fue el de Aram, en la cuenca de Santos, considerado el más valioso. La oferta fue la mínima establecida, con un excedente del 29,96% en petróleo.



Bajo el régimen de reparto, el porcentaje de petróleo ofrecido es el criterio utilizado para evaluar las propuestas, ya que los contratos estipulan que parte de la producción debe ser dividida con el gobierno brasileño.



Además de Aram, Petrobras había expresado su preferencia por los bloques de Sudoeste de Sagitário, en la cuenca de Santos, y Norte da Brava, en la cuenca de Campos. Cuando Petrobras ejerce esa prerrogativa, el consorcio ganador debe incluir a la empresa brasileña como operador y otorgarle una participación mínima del 30%.

Sorpresa



La ausencia de Petrobras en esos bloques sorprendió a la ANP, cuyo director, Décio Oddone, admitió que esperaba que las tres áreas fueran adjudicadas. "Estoy muy sorprendido", dijo.



"Lo que veremos en los próximos años será la perforación de cientos de pozos y la instalación de decenas de plataformas", dijo, agregando que, a pesar de ello, cree que la preferencia de Petrobras "intimida a la competencia", ya que la empresa estatal ingresa al consorcio como operador cuando ejerce su prerrogativa. "Otras empresas podrían estar interesadas en pujar como operadoras ", argumentó.

Petrobras



Carlos Alberto Pereira, director de Exploración y Producción de Petrobras, dijo que la empresa se salió victoriosa de las subastas de esta semana, y explicó que la empresa esperaba controlar no más del 30% de los dos consorcios que no se adjudicó.



Pereira agregó que Petrobras mantendrá su meta de reducción de deuda, a pesar de las inversiones requeridas con las nuevas adquisiciones, y agregó que los recursos provendrán de los fondos de la empresa y de líneas de financiamiento ya contratadas.

Rondas



Las rondas de licitación son subastas en las que el gobierno otorga el derecho a explorar y producir petróleo y gas natural en Brasil. La diferencia entre la sexta ronda y la ronda del miércoles (6) radica en la legislación creada en 2010 para la exploración de las áreas del presal en la cuenca de Santos. Esta legislación otorgó a Petrobras el derecho a explorar hasta 5.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Más tarde se descubrió, sin embargo, que había mucho más petróleo en la región. Por lo tanto, todo lo excedente es subastado bajo un régimen denominado cesión onerosa, según el cual Petrobras debe ser reembolsada de acuerdo con lo que ha aportado como inversión.



Hay también subastas bajo el régimen de concesión, en las que la empresa es propietaria del petróleo. Estas están fuera de las áreas del presal.