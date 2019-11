Abuelo alemán se convierte en influencer gracias a su nieto







07/11/2019 - 21:47:34

Maguncia, (DPA) - Al alemán Alojz Abram le gusta ir al último grito. Viste suéter azul con capucha, vaqueros ligeramente caídos, deportivas de color. En sí no es nada especial, salvo que él tiene 73 años y se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales.



Una vez a la semana publica una foto con un nueva imagen. El fotógrafo es su nieto, Jannik Diefenbach. Junto con su abuelo, este joven de 22 años dirige el canal "jaadiee" en Instagram.



"Él es la imagen y yo soy el cerebro detrás de todo", explica Diefenbach sobre la distribución de los papeles.



El joven cuenta que todo comenzó hace tres años en Navidad: "Le pregunté a mi abuelo si quería probarse mi ropa". De la idea espontánea surgió una cuenta en Instagram con más de 600.000 seguidores.



"Es muy auténtico", dice su nieto. "Tal y como soy", añade el jubilado con picardía. Su nieto cree que por eso tienen tanto éxito con su canal.



El joven comenta que, al principio, su abuelo no se sentía muy cómodo con la ropa de moda y no le gustaba dejarse fotografiar en lugares públicos. En cambio ahora disfruta cuando la gente lo mira, dijo en tono burlón.



El jubilado confiesa que la nueva carrera lo ha cambiado. Antes trabajaba como vidriero, era introvertido y reservado.



Diefenbach dice que ahora se ha vuelto más abierto y activo, y ha cambiado su estilo de vestir. Aunque su abuelo aún conserva camisas de cuadros o de manga corta en el armario, ya no las usa. En cambio, prefiere llevar zapatillas deportivas de colores y de moda, sudaderas con capucha y marcas caras.