Nicolás Maduro: Ojalá Argentina despierte con Alberto Fernández y resurja con fuerza







07/11/2019 - 21:41:56

Infobae.- En la inauguración de la XV Feria Internacional del Libro de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro brindó una conferencia que duró más de una hora frente a decenas de periodistas venezolanos y de la región. Allí, desde la Casa Amarilla en el Casco Histórico de Caracas, acompañado del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, se refirió a la Argentina y al próximo gobierno de Alberto Fernández mientras exponía cómo “superar totalmente al neoliberalismo”.



“Nadie puede decir que tiene la fórmula para construir una sociedad justa, igualitaria, feliz. Quien la tenga, que lance la primera piedra. O levante la mano. ¡Nadie! Todos estamos ensayando. El ensayo venezolano, el ensayo cubano, el ensayo nicaragüense, el ensayo boliviano. El ensayo de Correa en Ecuador en su momento. El ensayo de Néstor y Cristina en su momento”, indicó Maduro, quien en un encuentro junto a sindicalistas argentinos en La Habana expresó que desea juntarse “cuanto antes” con Fernández.



Y agregó: “Ahora le toca al señor Alberto Fernández, tomar una situación muy dura, compleja, cuesta arriba. Y bueno, con el apoyo del pueblo argentino, ojalá Argentina despierte y resurja con fuerza porque América Latina necesita una Argentina fortalecida, despierta, vital. El ensayo de López Obrador en México. Cada quien con sus ensayos, construyendo respuestas contra el neoliberalismo. Contra el capitalismo salvaje”.



Maduro expresó su apoyo al igual que Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien apenas algunos minutos más tarde del resultado electoral del 27 de octubre, sostuvo: "En Argentina ahora tenemos un nuevo presidente, una nueva cara. La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina. Un pueblo que fue capaz de cambiar por los votos el destino al que los llevaba el otro presidente”, manifestó el presidente de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) durante una conferencia en Bolívar.



En esa línea, el número dos del régimen chavista criticó la gestión económica de Macri y señaló: “Los niños que nazcan en el año 2119, dentro de cien años, tienen que pagar la deuda que ha adquirido Macri”.



Sin embargo, luego de las elecciones primarias argentinas del 11 de agosto, Cabello lanzó una advertencia sobre el ex Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner: “Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”.



Una semana antes de aquellas declaraciones, Cabello saludó las violentas protestas realizadas en Chile, dijo que el mandatario Sebastián Piñera es “un buen alumno de Pinochet” y criticó al neoliberalismo con una polémica frase: "Lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Es absolutamente imposible que Colombia se quede como está. Esos países van a reventar porque tiene una sobredosis de neoliberalismo y eso no lo aguanta nadie”.



En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, en el marco de la campaña de persecución contra los líderes opositores.