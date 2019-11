Diputado: El oro se ha convertido en el mecanismo que le ha permitido a Maduro burlar sanciones impuestas







07/11/2019 - 21:26:35

VOA.- La Asamblea Nacional venezolana denunció este jueves que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro utiliza el oro extraído del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, al sur del país, para su financiamiento.



Desde Bogotá, el diputado venezolano en el exilio Carlos Paparoni aseguró que “el régimen de Nicolás Maduro quiere mantenerse en el poder al precio que sea. Para lograrlo necesita cualquier tipo de fuente de financiamiento”.



Según el parlamentario, “el oro se ha convertido en el mecanismo que le ha permitido a Nicolás Maduro burlar sanciones impuestas y la protección de activos que la Asamblea Nacional ha llevado a cabo”.



Detalló que sería a través de Rusia o Turquía, que colocan no solo oro, si no también diamantes y otras piedras preciosas, en la bolsa de valores de Estambul para así conseguir euros.



Calificó de “alarmante” la situación en el Arco Minero, pues se convirtió “en el centro de operaciones de miembros del crimen organizado, de mafias del oro brasileña, de pranato venezolano, pero también de grupos narco terroristas como lo es parte de la disidencia de la FARC y el ELN”.



Nada más este año, el “rastro de sangre del oro”, como lo calificó el diputado, ha generado que más 900 indígenas de la tribu pemón estén hoy en Brasil. Además afirmó que se han afectado y contaminado un área total de más de 111.800 m².



Entre las pruebas que presentó Paparoni está el seguimiento y registro de una aeronave donde iría el oro, un Global Express Bombardier 8000. De siglas turcas y con gran autonomía de vuelo, este avión no solo habría aterrizado en Caracas, agregó, sino también en Moscú y Estambul y recientemente ha empezado hacer hasta dos vuelos semanales.



De acuerdo a las investigaciones presentadas por el parlamentario, esta misma aeronave habría transportado a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente en disputa.



“Este es simplemente el primer capítulo de serie de investigaciones donde estaremos demostrando cómo el otro venezolano ha sido intercambiado para tener moneda dura, en este caso el euro”, afirmó.



En declaraciones a la Voz de América, Paparoni afirmó que lo se desarrolla es “la mayor estructura de crimen organizado que ha visto el continente en las últimas 30, 40, décadas”.



A mediados del mes octubre, Maduro afirmó que asignará una mina de oro a cada gobernación del país para que puedan financiar sus presupuestos.



“Voy a proceder a entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo”, afirmó en su momento. De los 23 estados que conforman Venezuela, 19 están gobernados por el oficialismo.