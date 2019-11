Revelan fallas en apoyo a diagnóstico en hospitales venezolanos







07/11/2019 - 21:18:04

VOA.- Una actualización de la Encuesta Nacional de Hospitales de Venezuela presentada este jueves reveló “importantes” fallas de los servicios de apoyo diagnóstico de los hospitales, en medio de la crisis económica, política y social que atraviesa el país.



La encuesta, realiza en 40 hospitales de todo el país por la red Médicos por la Salud, indica que servicios como el de rayos X o laboratorios “presentan fallas importantes en la operatividad y esto afecta la capacidad de los hospitales de poder realizar desde estudios básicos hasta los más complejos”.



Según el estudio, de noviembre 2018 a septiembre 2019, la inoperatividad del servicio de rayos x fue de 58%. Además, el promedio nacional de inoperatividad de laboratorios hospitalarios fue de 55%. En este último caso, entre las consecuencias están que en los centros encuestados no hay cómo realizar una prueba de hepatitis A.



La encuesta refleja que el “dato más preocupante” y el que más “han visto repetirse en varias ediciones de la Encuesta” es el caso de tomografías y resonancias. De noviembre 2018 a septiembre 2019, el 86% de los servicios a nivel nacional no estuvieron operativos.



Para esta entrega, decidieron presentar los datos de las unidades hospitalarias de diálisis aguda. El estudio reveló que el 18% de los centros de salud no tienen operatividad de estos servicios.



Julio Castro, médico internista infectólogo, fue el encargado de presentar los datos a los medios. Explicó que esta es una encuesta “tipo panel”, pues hacen las mismas preguntas en el mismo entorno consecutivamente, lo que les permiten tener un registro histórico.



Castro también reveló que el 70% de los hospitales monitoreados tienen agua intermitente, es decir, unas dos veces a la semana.



Al ser cuestionado sobre el tema específico de la tuberculosis, el doctor indicó que, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, “en los últimos cuatro años ha habido un aumento de la tasa de casos tuberculosis (…) que está por encima de dos desviaciones estándares. Es la definición básica de epidemia”.



En promedio, es un aumento entre 15% y 25% de casos por año nuevo, agregó.



La red está realizando esta encuentra, que trabaja más de siete aspectos del funcionamiento hospitalario, desde 2014.