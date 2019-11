Netflix dejará de funcionar en televisores y reproductores de varias marcas a partir del 1 de diciembre







07/11/2019 - 21:03:44

RT.- Varios televisores inteligentes no podrán utilizar la aplicación de Netflix y ciertos reproductores de contenido multimedia dejarán de ser compatibles con ese servicio de contenidos por "streaming" a partir del próximo 1 de diciembre.



Este cambio por "limitaciones técnicas" afectará a diversas Smart TV de Samsung, Sony y Toshiba, así como a varios aparatos Blu-Ray de esas marcas y algunos reproductores Roku.



Múltiples televisiones que Samsung fabricó entre 2010 y 2011 no podrán acceder a los servicios que ofrece Netflix: en concreto, los que tienen las letras C o D escritas en el código de modelo, al lado del tamaño de la pantalla.



Por su parte, Toshiba ha indicado que la medida afectará a los modelos BDK21KU, BDX2150KU, BDX2200KU, BDX2250KU, BDX2500KU, BDX2700KU, BDX3000KU, BDX4150KU, BDX4200KU, y BDX5200KU.



La firma más perjudicada será Sony, que ha publicado una lista con todos los televisores y reproductores de Blu-Ray que fabricó entre 2009 y 2011 y dejarán de ofrecer contenidos de Netflix.



Finalmente, los reproductores de televisión por Internet Roku que se verán perjudicados serán los modelos 2050X, 2100X, 2000C, HD Player, SD Player, XR Player y XD Player.