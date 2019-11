Iglesia Católica: Basta de violencia, racismo, discriminación y enfrentamientos fratricidas







07/11/2019 - 20:50:11

Santa Cruz.- La Iglesia Católica hizo este jueves un vehemente llamado a la paz social y a frenar la violencia y el derramamiento de sangre entre bolivianos.



Basta de violencia, racismo, discriminación, enfrentamientos fratricidas y derramamiento de sangre, dijo Monseñor Sergio Gualberti quien hizo un vehemente llamado con miras a una solución pacífica y consensuada.



Mantengamos viva la esperanza en los valores de la libertad, la verdad, la justicia, la reconciliación, la paz y la democracia y sobre todo la fe en el Dios liberador que camina con su pueblo, dijo Gualberti.



Pidió apostar por el diálogo y la concertación entre todos los actores políticos, cívicos y ciudadanos, como el único camino de paz auténtica. En particular, se escuche el clamor del pueblo que surge de todos los rincones del país y se reconozca el gran sacrificio que realizan las personas que están acatando el paro, especialmente los que viven del día a día, solo por su convicción y vocación democrática.



"Como Pastor de esta Iglesia, me conmueven las expresiones religiosas de nuestro pueblo que no se avergüenza de su fe, al contrario, la asume públicamente como su fortaleza y su fuente inspiradora. No obstante, en mi corazón y en el de mis hermanos obispos, persiste preocupación e incertidumbre por las impredecibles consecuencias de esta crisis política y social y por la violencia asesina que ha originado la muerte de los dos hermanos en Montero y de un joven ayer en Cochabamba además de muchos heridos. Mi solidaridad con las víctimas y cercanía fraterna a sus familiares.