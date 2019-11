Mesa al Vice: Terminen su mentira y no pretendan colocarse en el lado de los buenos





07/11/2019 - 20:12:52

Erbol.- El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, junto al gobernador de Tarija, Adrián Oliva y el candidato vicepresidencial, Gustavo Pedraza, respondieron con un mensaje en redes sociales al vicepresidente García Linera, exigiéndole que termine con lo que consideran mentiras y cinismo, además que no pretenda colocarse en el lado de los buenos.



“Este gobierno ha terminado agotado, se ha envilecido toda su propuesta y no le queda otro camino que dejar el gobierno; pero no puede ser, que en este contexto, ustedes estén promoviendo la violencia y encima de ello, y como resultado de su acción, pretendan colocarse en el lado de los buenos”, dijo Mesa al segundo mandatario.



García Linera, en una conferencia de prensa brindada la mañana de este jueves, había responsabilizado a la oposición por la violencia generada en las protestas en el país.



“Terminen su doble discurso, terminen de mentir vicepresidente”, espetó Mesa al vicepresidente, sobre las acusaciones de García Linera de que el joven ciudadano fallecido en Cochabamba, L. G V., habría supuestamente manipulado mal un arma como causa de su muerte y que además habría recibido algún incentivo monetario de opositores.



Mesa exhorta “La movilización es un imperativo para que este gobierno termine, porque no puede seguir con el fraude y la manipulación”.



El líder de Comunidad Ciudanana subrayó que esa movilización debe ser pacífica y democrática.



Para Mesa, es intolerable que el Vicepresidente mienta. “La mentira tiene un límite y ese límite usted lo ha traspasado sobreabundantemente”, advirtió.



“El cinismo y la condición sistemática de mentir del vicepresidente no tiene límites”, fustigó Mesa.