Gobierno: Contrabandistas tienen organización tipo militar para atacar a las FFAA

07/11/2019 - 19:56:36

La Paz, (ABI).- El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó el jueves que los grupos criminales que se dedican al contrabando tienen una organización tipo militar para atacar a los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que realizan operativos en las fronteras contra ese delito.



"Utilizan algunos términos para comunicarse entre ellos, principalmente mediante las redes sociales, para dar órdenes de ataques contra nuestros efectivos. A ellos no les importa causar muertes con tal de hacer pasar esa mercadería al país, especialmente desde Chile", indicó a Cambio.



Según algunos audios a los que accedió este medio de comunicación respecto a esas conversaciones, los contrabandistas ordenan, en la mayoría de los casos, emboscadas y ataques contra las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), la contratación de gente para que les avise sobre la presencia militar e incluso el uso de armas de fuego para matar a los uniformados.



"En Macaya hay que meter regalitos a esos cuatecitos que han quemado un carro, tienen que dejarles hartos regalitos", se escucha en uno de los audio.



El viceministro Rodríguez explicó que con esa terminología los contrabandistas ordenaron atacar a los militares que quemaron vehículos con productos ilícitos en Macaya, con bombas molotov, miguelitos y otros elementos explosivos para amedrentarlos y, de ser posible, quitarles la vida para que no vuelvan por dicha región.



"Si los tíos aparecen los haces volar nomas, tiene que estar el camino libre, positivo hilo verde", se oye en otra conversación.



De esta manera se ordenó utilizar explosivos o bombas caseras contra los uniformados que realizan patrullajes para despejar las vías a fin de que entren los camiones con mercadería ilegal.



"Debes conseguir si o si más franqueadores. Estamos con 10 nomas, tienes que conseguir vos unos 10 más. Te he dicho que reúnas por lo menos unos 30, con eso vamos a sembrar totalmente porque estamos con harto kilo", exige otro contrabandista en un grupo de Whatsapp.



El Viceministro explicó que en esa conversación se exigió contratar franqueadores, que son personas, por lo general de escasos recursos económicos, que avanzan por delante de las caravanas de camiones para atacar a los militares y despejar los caminos para que luego pasen sin problemas los camiones.



Dijo que a menudo, dichas personas, a quienes también se les hace consumir bebidas alcohólicas, portan explosivos e incluso armas de fuego.



La autoridad remarcó que a pesar de los riesgos que corren los militares en las fronteras debido a dichos ataques y emboscadas, cumplirán con la misión de lucha contra el contrabando.