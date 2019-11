COB llama a hacer vigilia permanente cerca de la Casa Grande del Pueblo







07/11/2019 - 19:48:26

El Alto, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, llamó el jueves a los sectores sociales de la ciudad de El Alto, a realizar una vigilia permanente cerca de la Casa Grande del Pueblo, ante afanes golpistas de la oposición.



En el discurso que pronunció en el cabildo en esa urbe, el dirigente obrero pidió a la población alteña levantarse en defensa del voto y la democracia, que -a su juicio- se encuentra amenazada desde hace semanas atrás.



"Desde aquí hay que decirles que no vamos a permitir que tomen plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, porque el pueblo alteño se va a movilizar a hacer una vigilia permanente y hacer respetar la democracia", afirmó el titular de la COB.



Huarachi pidió a los sectores sociales de El Alto no dar la espalda a sus similares que defienden el proceso de cambio en varias regiones del país, porque se trata del futuro de Bolivia.



"Hoy les necesitan los bolivianos y no hay que darles la espalada, hoy se están gestando algunos intentos de golpe, de querer ingresar a tomar la Casa Grande del Pueblo", manifestó y urgió determinar acciones para hacer respetar el voto y la democracia.