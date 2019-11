Camacho: No me voy a Santa Cruz hasta que Evo Morales renuncie





07/11/2019 - 19:39:59

La Paz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante un cabildo cocalero en el que fue ovacionado, dijo que no volverá a Santa Cruz hasta que Evo Morales haya renunciado.



En su pronunciamiento frente a una multitudinaria reunión de miembros de Adepcoca, que le entregaron guirnaldas de hojas de coca, dijo que “hemos traído una carta, pero esa carta la vamos a entregar todos en unidad. Esa carta no es de Santa Cruz, es de toda Bolivia”.



“Yo no me voy a Santa Cruz hasta que Bolivia sea libre, soberana… hasta que Evo Morales renuncie y el país esté en paz", dijo Camacho.



LA CARTA SE ENTREGA EL LUNES



Posteriormente, en entrevista con Unitel, Luis Fernándo Camacho, confirmó que la carta de renuncia de Evo Morales será entregada el lunes en el Palacio Quemado.



Dijo que la carta no se puede dejar en ventanilla porque es la voz del pueblo boliviano que ha sido confirmada el día de hoy "para que vayamos todos en unidad".



Añadió que no entregarán la carta en un edificio que fue construido para lujos y comodidades, "cuando no tenemos hospitales. Lo haremos en el Palacio de Gobierno donde históricamente se ha gobernado este país y no nos vamos a mover hasta que esa carta surta efecto", enfatizó.



Dijo que mineros, cocaleros, Conade, plataformas y la expresion del pueblo en unidad le demostrarán al gobierno que no es capricho de un hombre que quiere que Morales se vaya, sino de todo un pueblo.



"Necesitamos una Bolivia de paz. Queremos mostrar que el gobierno esta presentando una imagen de racismo y discriminación y eso se ha de acabar cuando este gobierno se vaya", dijo Camacho.