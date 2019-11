La Paz comienza a ceder y el paro se rompe lenta y paulatinamente







07/11/2019 - 14:18:47

La Paz.- Es triste reconocerlo pero La Paz, tumba de tiranos, ha comenzado a ceder, lenta y paulatinamente va rompiendo el paro, dejando a los otros departamentos librar una batalla aparte.



Hemos caminado en los últimos días por las calles de la ciudad y la gente se mueve "con alguna" dificultad, pero se mueve, los teleféricos trasladan miles y miles de personas todos los días, No hay bloqueo para ellos.



Desde hace un par de días, el transporte público, los minibuseros y taxistas han comenzado a salir, sin disimulo como los empresarios, pero con temor a sufrir ataques en las calles. Quieren restablecer el servicio completamente pero no han podido. Sin embargo, al transporte entre El Alto y la ciudad sede de gobierno, así como a la zona sur se va normalizando.



Asi también, la economía se va reactivando, las tiendas y almacenes de todo tamaño en los barrios nunca cerraron. Ahora han comenzado a salir los comerciantes a las calles y lo que se pudo ver, muchas empresas privadas que pararon la primera semana, ahora están trabajando a puertas cerradas y otras atendiendo al público muy disimuladamente.



En la zona de la Pérez Velasco hasta el cementerio, el comercio es prácticamente normal, con la diferencia que el público consumidor no es el mismo de antes del paro, ha disminuido, pero la atención es la misma. Se puede ver algunos locales cerrados, pero son los menos.



El centro de la ciudad muestra su cotidiano movimiento, allí se encuentran todas las instituciones del Estado y los empleados están obligados a llegar como sea y marcar sus ingresos al trabajo. También es la zona de mayor conflictividad, ya que allí se realizan todas las marchas y bloqueos. Al ser la zona de más movimiento, el transporte casi es normal.



La gente de la zona sur ha resultado ser la más disciplinada pero no ha podido cumplir a cabalidad el paro ante la presión de transportistas que los han enfrentado hasta ir rompiendo los cercos.



Hoy jueves se ha podido ver un tráfico vehicular disminuido pero funcionando, empresas privadas trabajando y el comercio tomando nuevamente las calles.



También se pudo observar que se activaron y reforzaron los bloqueos en el centro de la ciudad, especialmente las inmediaciones de la Universidad y algunos puntos en la zona sur. Pero, son solo algunos puntos que se pueden llegar a contar.