Día 15 de paro, presidenta cívica es citada a audiencia







07/11/2019 - 13:59:38

El País.- Para este jueves 7 de noviembre, día 15 del paro cívico, en el Palacio de Justicia está programada una audiencia contra Paola Mendoza, presidenta del Comité Cívico Femenino, por los hechos que se registraron el 21 de octubre de 2019, cuando varios manifestantes quemaron actas de votación en la puerta del Tribunal Electoral Departamental (TED) y horas más tarde ingresaron al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), donde también se registraron destrozos.



En apoyo a la dirigente cívica, se convocó a una concentración en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, a las 08.00 de la mañana, para acompañar a Mendoza hasta el Palacio de Justicia.



Ya cuentan 15 días de paro. El desgaste de la población no es más fuerte que su propia resistencia y las calles aun se encuentran bloqueadas por cuerdas, cintas, banderas y vehículos particulares. A nivel nacional, la jornada del miércoles estuvo acompañada de alta tensión y los conflictos se desataron en diferentes puntos de Bolivia.



En Tarija, a pesar de la considerable calma en comparación a Cochabamba -que registró conflictos en el municipio de Vinto, en donde un grupo de manifestantes quemaron la Alcaldía, cortaron el cabello a la alcaldesa, Patricia Arce, y la bañaron en pintura roja porque fue acusada de trasladar personas para desbloquear- también fue un día con varias acciones.



Por la mañana los bloqueos de las vías principales continuaron. Las instalaciones del Palacio de Justicia amanecieron cercadas por un grupo de jóvenes manifestantes y colgaron carteles en las rejas a favor de la democracia y en rechazo al Gobierno nacional.



El comandante departamental de la Policía Nacional, Miguel Ángel Prieto, reportó que los ciudadanos bloquearon el puente internacional en Bermejo, frontera con la Argentina, y el camino que une a Villa Montes con el Paraguay. La única frontera con la Argentina que se mantuvo despejada fue la de Pocitos en Yacuiba donde todas las instituciones reportan actividades normales, al igual que el tránsito de vehículos y personas.



En Tarija, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), tras una asamblea de presidentes barriales, emitió un manifiesto y convocó a una marcha programada para el viernes 8 de noviembre a pesar de la inconformidad por los bloqueos que expresaron los microempresarios. La concentración para la marcha se realizará el viernes a las 16.00 en la plaza Villa Abaroa y partirá hacia la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas.



El presidente de la Fedjuve, Edwin Rosas, indicó que pese a la incomodidad que genera el paro ningún presidente barrial está en contra del mismo. Sin embargo, sugerirán al comité de movilización analizar otras alternativas de manifestación distintas al bloqueo, pero que mantengan la protesta contra la “dictadura”.



Por la tarde, el pastpresidente cívico, Juan Carlos Ramos, y el presidente del Comité Cívico Juvenil, Cesar Ramos, se dirigieron a la ciudad de La Paz para apoyar al cívico de Santa cruz, Fernando Camacho, quien arribó a la sede de Gobierno para entregarle la carta de renuncia de Evo Morales al mismo Presidente. El gobernador, Adrián Oliva, también se dirigió a La Paz para demostrar su apoyo a Camacho y a la exigencia de la ciudadanía boliviana que pide la anulación de las elecciones nacionales del 20 de octubre y nuevos comicios. Por otra parte, se presentaron dos incidentes en el puente Bolívar y en el puente San Martin donde dos ambulancias con pacientes en emergencia no pudieron transitar su ruta debido a los bloqueos y se puso en peligro la vida de dos personas.



En la noche también hubo un percance en el puente Bolívar, donde manifestantes y otros ciudadanos discutieron por no desbloquear. Finalmente se despejó esa ruta.



Los bloqueos continuarán hasta el próximo lunes 11 de noviembre cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) presente el informe oficial sobre la auditoría que se está realizando a los resultados de las elecciones nacionales. Hasta ese momento, los ciudadanos seguirán movilizados y alertas sobre los sucesos. Algunos sectores manifestaron el rechazo por los bloqueos intermitentes, como los microempresarios y algunos gremiales.



En Tupiza, un grupo de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) manifestaron el apoyo a Evo Morales, dirigidos por el subgobernador de O’Connor, Walter Ferrufino.