En medio de conflictos, renuncia el Viceministro de Tesoro y Crédito Público







07/11/2019 - 13:55:46

Página Siete.- El Viceministro de Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Economía, Sergio Cusicanqui, renunció a su cargo el lunes 4 de noviembre, fecha en la que desembolsó el bono de Lealtad a la policía boliviana que consta de 3000 boliviano, según informó el periodista Jhon Arandia. Economía publicó un comunicado que indica que la dimisión de la ex autoridad responde a razones personales.



El comunicado del Ministerio de Economía indica que Cusicanqui presentó su renuncia el 31 de octubre, indica también que mientras tanto se designó a un viceministro interino, "en tanto duren las vacaciones de la exautoridad que por ley le corresponden", finaliza.



“El Viceministro del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía, Sergio Cusicanqui Loayza, renunció a su cargo. Dicha renuncia fue aceptada y no funge ya en esa repartición”, publicó Arandia en redes sociales.



Cusicanqui fue posesionado en el cargo en julio de 2015.