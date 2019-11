García Linera dice que Limbert murió por una bazuca de su propio bando y que recibió dinero de CC







07/11/2019 - 13:50:59

Página Siete.- El vicepresidente Álvaro García Linera denunció que Limbert Guzmán Vásquez habría recibido dinero de Comunidad Ciudadana (CC) y habría sido víctima de un disparo de bazuca de su propio bando.



En conferencia de prensa, García Linera dijo que la víctima fue contratada "para bloquear por Comunidad Ciudadana (CC) y habría manipulado mal unas bazucas que estaban utilizando para enfrentar a las mujeres campesinas y la explosión le provocó el golpe en la cabeza y posteriormente la muerte".



Según dijo que sus respuestas se basan en reportes de medios de comunicación. "Ayer junto con estos actos de agresión a mujeres (...) también ha dado lugar a la muerte lamentable de un joven, Limbert, cuya muerte la lamentamos pero son los propios medios de comunicación quienes se han encargado de esclarecer", dijo.



"Ese joven por declaraciones de su familiares fue contratado días atrás, había plata -textualmente no lo digo yo, no tengo pruebas- de Comunidad Ciudadana, (CC) hubiera dado plata para bloquear, supongo que debe ser parte de los 10 milones de dólares que Carlos Mesa dijo que tenía en la campaña, no sé si tienen otros 10 millones de dólares para disponer para este tipo de contrataciones como en el caso de Limbert" afirmó en rueda de prensa.



"Lo peor es otra denuncia que hace otro familiar del joven Limbert, es que el hubiera muerto a raíz de que el estaba apoyando una bazuca, ustedes han visto esas imágenes de los tubos de acero que los han adaptado ese grupo de paramilitares que se mueven en moto en Cochabamba y que el joven Limbert estaba apoyando las bazucas y habría explotado, envés de salir el proyectil hacia afuera (...) el proyectil habría explotado ahí y fruto de esto se habría provocado este problema en la cabeza y luego en la muerte" dijo.



García Linera dio esta respuesta después de que fue cuestionado por los periodistas por qué se condena la violencia ejercida en contra de los seguidores del presidente Evo Morales y no así la violencia ejercida por éstos en contra de la gente que acata el paro que busca nuevas elecciones en Bolivia.



En la conferencia de prensa, García Linera repudió la violencia y racismo en contra mujeres y campesinos ayer en la ciudad de Cochabamba. "Ayer fue uno de los días más tristes que la historia política boliviana puede recordar en mucho tiempo, el día de la verguenza, de la ignominia, del suplicio, del martirio", dijo.



"El día de ayer miles de mujeres humildes campesinas, comerciantes, vecinas, muchas de ellas cargando a sus bebés en una marcha por la paz, por la unidad, por la tranquilidad de Bolivia fueron brutalmente atacadas, golpeadas, azotadas por una banda de paramilitares en moto que sin respetar a la madre sin respetar a las mujeres sin respetar a los niños sin respetar el pedido de paz que gritaban esas mujeres inofensivas" afirmó aunque no mencionó que entre las filas habían hombres y mujeres que llevaron palos, hondas, piedras y otros artefactos.



Dijo que el mundo nunca había visto la humillación a miles de mujeres o tratadas como animales y respaldó sus afirmaciones con videos registrados en las que se observa a la alcaldesa de Vinto humillada después de que fue capturada por vecinos porque habría auspiciado la llegada de los grupos de choque del MAS que golpeó y atacó a los que acatan el paro.



"Una alcaldesa fue asediada por una turba de 500 a 600 personas, la Alcaldía (de Vinto) quemada, ella arrastrada, pisoteada, una mujer contra 500, golpeada con plao, se le intimidó, se la amenazó con lincharla" lamentó el Vicepresidente y definió esas acciones como "fascismo". "Lo que Bolivia está enfrentando hoy es una oleada fascista" y dijo "miren lo que hacen (los opositores) sin ser gobierno, qué sería de Bolivia si fueran gobierno".



En la misma línea de otras autoridades culpó de la violencia a Carlos Mesa y Fernando Camacho, a los que llamó a frenar las movilizaciones. "Ya basta de esa violencia, no destruyan a Bolivia por una actitud caprichosa, por no aceptar la derrota" en las elecciones del domingo 20 de octubre.