Loza asegura que casi el 100% de sus bases se han replegado al Chapare







07/11/2019 - 13:43:00

Opinión.- El dirigente cocalero de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, pidió el jueves velar por la paz social en el país y, en particular, no repetir las jornadas de violencia en ese departamento.



En una entrevista con la red Unitel, Loza aclaró que las movilizaciones de las organizaciones que respaldan al Gobierno del presidente Evo Morales, ganador de las elecciones del 20 de octubre, no buscan causar miedo ni zozobra.



"Cochabamba no necesita vivir otra jornada de violencia como ayer: secuestro de alcaldesa, de exautoridades, golpizas, pagar a los jóvenes y traerlos a los bloqueos. Cochabamba no merece eso. Nosotros de manera respetuosa ayer casi al cien por ciento de nuestras bases hemos replegado, están en la zona del trópico de Cochabamba", dijo.



El miércoles se registraron violentas manifestaciones en el país, principalmente en Cochabamba, donde la violencia dejó un muerto y casi un centenar de heridos.



La alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, fue otra víctima de los vejámenes y las violentas protestas que alientan partidos y grupos de la oposición que rechazan la victoria electoral de Morales.



"Estaremos en estado de emergencia, pero no tenemos todavía previsto ninguna actividad porque todos creemos que en este momento Cochabamba necesita tranquilidad", sostuvo Loza.



En ese marco, el dirigente campesino llamó a los cabecillas de la movilizaciones a "velar por la unidad y la paz en el departamento y que no haya violencia".



Cientos de mujeres campesinas marcharon el miércoles de manera pacífica por las calles de la ciudad de Cochabamba en contra al odio y el racismo que alientan grupos de la derecha, además de paros y bloqueos.



Loza enfatizó que los campesinos defienden su voto de manera pacífica, tranquila y sin el ánimo buscar enfrentamientos con la gente que piensa distinto a ellos.



"No vamos a salir con ojos vendados (encapuchados), caras pintadas o en motos y causando terror", dijo en alusión a los grupos de choque que desplegaron los opositores en Cochabamba para atacar a gente del área rural y simpatizantes del Gobierno.