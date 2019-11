Camacho: La carta será entregada en Palacio Quemado en fecha por definir







07/11/2019 - 13:31:31

La Paz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la entrega de la carta de renuncia al presidente Evo Morales, será en el Palacio Quemado en día y hora aún por definir.



El líder cívico que llegó este miércoles a La Paz bajo estrictas medidas de seguridad de la policía a la cual agradeció por haber asumido esa responsabilidad de protegerlo, dijo que la carta no seá entregada en una ventanilla de recepción.



Sabemos que el ministro de Gobierno "instruyó que se deje una ventanilla de recepción" en la Casa Grande del Pueblo, pero no es ahí donde vamos a dejar la carta", explicó.



Camacho dijo que esta carta será entregada de manera pública con los medios de comunicación y a puertas abiertas ante la presencia del presidente Evo Morales en el histórico Palacio de Gobierno, conocido como Palacio Quemado.



Explicó que no entregará la carta en un edificio que fue construido por un partido donde se concentra el lujo, el odio, el resentimiento, el racismo y el desprecio al puebo boliviano.



El dirigente cívico manifestó su solidaridad con el pueblo cochabambino y con la familia del joven Guzmán que perdió la vida en enfrentamientos con grupos cocaleros.



Dijo que la tarde de este jueves hará conocer otros detalles de la entrega de la carta, posiblemente en el cabildo que se está preparando o en otra conferencia de prensa. No quiso adelantar nada porque aseguró que se está tomando decisiones con todo el movimiento cívico y organizaciones sociales. No están incluidos los partidos políticos, aseguró.