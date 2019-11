Vicepresidente responde a Camacho con dos citas bíblicas que hablan de no aborrecer al hermano





07/11/2019 - 12:57:13

La Paz, (ABI).- El segundo del Ejecutivo Álvaro García Linera respondió el jueves al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, con dos citas bíblicas que hacen referencia a no aborrecer al hermano y a encaminar los corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.



García Linera, en conferencia de prensa, sacó la biblia para leer las dos citas de Levíticos y Tesalonicenses, para responder, según dijo, a la actitud del cívico cruceño quien en sus cabildos nombra reiteradamente a Dios y maneja la biblia.



"A modo de respuesta al señor Camacho, a sus actitudes, a él y a su gente le respondo con la Santa Biblia: Levíticos 19, 12 no aborrezcas a tu hermano en tu corazón y finalmente con una palabra de los Tesalonicenses 3, 5 y el señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, es la mejor respuesta con la biblia que puedo hacer al señor Camacho", indicó.



Camacho llegó anoche a la ciudad de La Paz, en medio de un fuerte resguardo policial, para entregar a Morales una carta que establece su renuncia y pedirle que la firme.



García Linera manifestó que la carta será recibida como corresponde por el conducto regular y merecerá una respuesta en el marco de la Constitución.



Agregó; sin embargo, que no se espera nada de la presencia de Camacho en la sede de Gobierno.



El dirigente cívico junto al candidato perdedor de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, llama a grupos de choque a mantenerse en las calles hasta la renuncia del jefe de Estado, en franco desconocimiento de su mandato constitucional y su victoria en los comicios del 20 de octubre.