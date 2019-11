Servicio Plurinacional de la Mujer anuncia demanda penal para que se investigue violencia en Cochabamba







07/11/2019 - 12:52:35

La Paz, (ABI).- La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, anunció el jueves que instaurará una demanda penal ante el Ministerio Público para que investigue los hechos violentos registrados en la víspera en Cochabamba, donde grupos de choque golpearon y humillaron a féminas e indígenas.



"El Servicio Plurinacional de la Mujer presentará la demanda penal ante el Ministerio Público para que investigue a vándalos que atacaron con odio y discriminación a las indefensas mujeres que cargadas de sus hijos marcharon pacíficamente pidiendo paz", dijo Sánchez.



La autoridad denunció que la violencia fue perpetrada por jóvenes vándalos que se parapetaron con palos y explosivos para atacar a las mujeres campesinas que marcharon con banderas y pañuelos blancos para hacer un llamado a la paz.



El miércoles, en el departamento de Cochabamba vivió una jornada trágica caracterizada por varios escenarios de violencia, racismo y discriminación, que dejó el saldo de un muerto, la agresión a mujeres campesinas y la vejación de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, además de otros excesos.



Sánchez calificó esas acciones vandálicas como denigrantes porque mellan la dignidad de una persona, en especial, de las mujeres.



El acoso político, el amedrentamiento, la tortura de la que fue víctima la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, es algo que no se puede tolerar de ninguna manera, apuntó.



"Esos hechos no pueden quedar impunes, la Fiscalía debe investigar y dar con los responsables. Haremos llegar una nota a la Defensoría del Pueblo pidiendo que se indague porque no podemos perder los derechos por los que se luchó contra la discriminación, el racismo, la misoginia, que fueron vistos en todas sus formas y expresiones en el departamento de Cochabamba", afirmó.