García indignado por hechos de racismo hacia mujeres campesinas pero ni mencionó al joven Guzmán que murió en Cochabamba







07/11/2019 - 12:47:07

La Paz.- El vicepresidente Alvaro García Linera, se refirió a los actos de violencia contra mujeres afines a su partido que enfrentaron actos de violencia, pero no mencionó que en esos choques murió un joven de 20 años que se oponía al ingresos de esos grupos a Cochabamba.



El Vicepresidente manifestó su indignación por los recientes hechos de racismo, discriminación y vejación de mujeres campesinas y autoridades en acciones violentas protagonizadas por grupos de choque de cívicos y opositores en el departamento de Cochabamba.



"El día de ayer debe ser calificado como el día de la vergüenza, es el día del martirio, el día de ayer miles de mujeres humildes campesinas, comerciantes, vecinas, muchas de ellas, cargando a sus bebés en una marcha por la paz fueron brutalmente atacadas, golpeadas y azotadas por una banda de paramilitares en moto", dijo sin mencionar para nada al joven Guzmán.



CULPA A MESA Y CAMACHO



García Linera lamentó que por el capricho de Mesa y Camacho, Bolivia se convierta en una "vergüenza mundial" por esos hechos reprochables que no solo dañan a las personas, sino también a la economía del país.



"Ya basta de esa violencia, dejen de destruir la economía de Bolivia, de Santa Cruz, la ciudad más próspera la están convirtiendo en una ciudad paralizada donde falta alimentos, trabajo, oportunidades. No destruyan Bolivia de esa manera con una actitud caprichosa y política de no aceptar su derrota y (dejen) que la comunidad internacional haga su auditoría", manifestó.



PIDE A MESA Y CAMACHO ACEPTAR LA VÍA DEMOCRÁTICA



El vicepresidente Álvaro García Linera pidió a Carlos Mesa; y al dirigente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, parar la escalada de violencia en el país y aceptar la vía democrática para resolver el conflicto generado por los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre.



"Señor Mesa, señor Camacho, basta de promover la violencia, acepten la vía institucional y democrática, la auditoría de la OEA. No promuevan más violencia y no hagan más daños a la gente, no afecten a campesinos, gremiales, vecinos, pequeños propietarios que están siendo maltratados por estas convocatorias", dijo en una conferencia de prensa en La Paz.



El segundo del Ejecutivo boliviano acusó a Mesa y Camacho de generar la violencia por un "capricho" para no aceptar su derrota electoral y rechazar una auditoria integral que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios del 20 de octubre.



"Todo se hubiese solucionado con el simple hecho de decir acepto mi derrota", aseguró el mandatario e indicó que esa posición hubiese evitado el nivel alto de violencia que comenzó desde hace más de dos semanas en el país.



"Hay una vía de diálogo, de salida institucional, esperemos el informe que brinde la OEA, ese informe va a decidir si hubo o no fraude y acatar los resultados de ese informe de la OEA", aseguró.



Con información de ABI