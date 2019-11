Advierten riesgo de provisión de azúcar en interior del país







07/11/2019 - 08:16:05

El Deber.- Al menos 5.000 hectáreas (3,14%) de la frontera agrícola cañera sembrada en el departamento cruceño quedó en campo, sin cosechar y moler, debido a la inamovilidad de las unidades de transporte pesado para trasladar la materia prima, de las zonas productivas, a los ingenios azucareros que dieron por finalizada la zafra de este año.



Fuentes del complejo productivo dieron cuenta de que, en volumen, el área no cosechada equivale a unas 250.000 toneladas de caña. Al margen de los efectos en campo, advierten un riesgo de desabastecimiento de azúcar en los mercados del interior, esto debido a que las reservas de producto disponible en los depósitos están por agotarse. Calculan que alcance hasta mañana.



El impedimento de circulación de unidades de transporte de carga, por los bloqueos, condiciona el despacho de azúcar. En Santa Cruz se garantiza la seguridad alimentaria del endulzante, cuyo abastecimiento y surtido se cumple con regularidad en los mercados y en los supermercados.



En el caso del comercio exterior, se informó de que las operaciones se cortaron y que los negocios acordados, principalmente con industrias de Colombia y Perú, están en riesgo de disolverse por el incumplimiento de contrato. “Las relaciones con clientes y mercados del exterior están comprometidas”, indicaron las fuentes consultadas.



El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, pidió a los actores de la resistencia civil movilizada cuidar la confianza que logró el país en los mercados internacionales. “El sector más afectado es el de alimentos y otros productos perecederos”, manifestó la autoridad.



“Debemos pensar en el bien de todos, en las familias que producen, que hacen un enorme esfuerzo por llegar a mercados nacionales e internacionales, y entender que la lógica del comercio exterior requiere de continuidad, previsibilidad y que este tipo de acciones no ayudan a que nuestros productos ganen prestigio y espacios en el mercado internacional”, enfatizó el viceministro.



En opinión del ministro de Trabajo, Milton Gómez, los empresarios en Santa Cruz ‘incitan’ a sus dependientes a bloquear las principales calles y avenidas de la ‘ciudad de los anillos’.



Ámbito agrícola



Desde la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), su presidente Isidoro Barrientos, indicó que la presión social en las carreteras, por un tema de carácter político, está comprometiendo la siembra del ciclo de verano 2019-2020.



El líder de la organización productiva aseguró que la limitación de locomoción impide a los pequeños productores negociar la reprogramación de deudas y el refinanciamiento para acceder a semillas e insumos agrícolas.



Denotó que ningún productor realizó la preparación de suelo para programar la siembra de granos. “La espléndida lluvia caída hoy (por ayer) humedeció los chacos y dejó la tierra apta para sembrar, pero no tenemos certeza de cultivar porque carecemos de semillas”, comentó Barrientos.



En la otra vereda, el sector productivo agropecuario del Norte Integrado acordó apoyar y respaldar todas las acciones de movilización que resuelva el directorio del Comité Cívico de Montero, a la cabeza de Regis Medina.



Así, por separado, los representantes de los sectores ganadero, cañero e industrial instaron a la población a seguir movilizados por la recuperación de la democracia y libertad de las futuras generaciones.



William Perales, representante del sector avícola, argumentó que pese a la difícil situación por la que se está atravesando, se seguirá produciendo para abastecer el mercado nacional cueste lo que cueste. Solicitaron libre tránsito para llegar a los mercados con leche, huevo, pollitos BB y otros.



Desde La Paz, la Confederación Nacional de Panificadores garantizó la provisión de pan sin alteración el gramaje y costo, y desmintió una supuesta escasez o incremento de precios.



Avicultores de Santa Cruz exigen garantías para proveer pollo y huevo a mercados del interior



La Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) pide al Gobierno seguridad para garantizar el abastecimiento de pollo y huevo a los mercados del interior.



El pedido asoma después de la denuncia de la retención de 20 camiones de la avícola Sofía Ltda., por parte de comunarios del municipio de Pojo, en Cochabamba, tras una noticia falsa que circula en redes sociales que señalaba que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es socio de dicha industria de alimentos.



Desde ADA, su presidente Ricardo Alandia, repudió la medida asumida por los ciudadanos de esa localidad.



“Rechazamos la actitud intransigente de algunas personas que están poniendo en riesgo la alimentación de miles de familias en Bolivia”, exclamó.



Alandia dijo que la familia Anglarill Serrate son los únicos socios de la empresa Sofía y que están afiliados a ADA hace más de 40 años, cumpliendo con todas las normas sanitarias, administrativas y de calidad que exigen tanto el Estado como el mercado.



En el departamento de Santa Cruz mensualmente se producen 10,3 millones de pollos parrilleros y 104 millones de huevos que se distribuyen al resto del país, principalmente a los departamentos de La Paz y Cochabamba.