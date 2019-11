El sindicato de Sofía pide a la COB permitir la circulación de camiones







07/11/2019 - 08:11:44

Los Tiempos.- Tras la retención de 20 camiones de la empresa Sofía en el municipio de Pojo, en Cochabamba, el martes, el Sindicato de Trabajadores de la Avícola Sofía dirigió ayer una carta a diferentes organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana (COB) para solicitar que se permita la circulación de sus camiones distribuidores para abastecer al mercado nacional y aclarar que el líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, no es socio de esa empresa.



Los camiones con alimento fueron retenidos porque surgió el rumor de que Camacho era socio de esa avícola. “El señor Camacho no es socio de Avícola Sofía, la cual es de propiedad de la familia Anglarill Serrate. Estos comentarios que vienen circulando en



las redes sociales están haciendo que nos perjudique como trabajadores, dañando la imagen de la empresa y así afectando a la estabilidad laboral de más de mil trabajadores”, señala el comunicado divulgado esta mañana.



La nota subraya que las acciones y amenazas contra la empresa, a partir de una versión falsa, no sólo perjudican el abastecimiento de un artículo de primera necesidad, sino que afectan la estabilidad laboral de más de un millar de trabajadores de la empresa.



La carta, suscrita por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Avícola Sofía, Mauricio Rueda, fue dirigida a la Central Obrera Regional de El Alto, Central Obrera Departamental de La Paz (COD), a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y la COB.



El pasado martes también las instalaciones de la empresa en El Alto fueron amenazadas.