¿Qué dicen los diputados electos sobre el conflicto?







07/11/2019 - 07:49:58

Correo del Sur.- La salida a la crisis política que vive el país, según los legisladores electos por Chuquisaca de Comunidad Ciudadana, es la convocatoria inmediata a nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, mientras que los oficialistas plantean un diálogo político y esperar el resultado de la auditoría.



Cuatro diputados electos por Chuquisaca, dos del oficialismo y dos de la oposición, expusieron a CORREO DEL SUR sus posiciones respecto al conflicto que vive el país.



El diputado electo por Comunidad Ciudadana, Isaac Tejerina, indicó que respaldan todas las movilizaciones que emprenden los ciudadanos ya que en el caso de Chuquisaca es la tercera vez que no se respeta su voto. Recordó la elección para Gobernador en la que Esteban Urquizu eludió la segunda vuelta; el referéndum del 21 de febrero de 2016 y las elecciones del 20 de octubre.



“Definitivamente nosotros no podemos alejarnos de lo legal, y lo legal corresponde de que tenemos que darle una salida política y una salida democrática al conflicto”, señaló.



Por su parte, la diputada electa por CC, Lily Fernández, indicó que la solución al problema pasa por la convocatoria a nuevas elecciones sin la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera que ya fue rechazada en el referéndum del 21F.



“Ese el pedido del pueblo y nosotros nos sumamos a ese pedido”, enfatizó.



“Valoramos el inmenso sacrificio y la lucha heroica de la ciudadanía movilizada por 14 días en defensa del voto popular y la democracia”, agregó el diputado electo por CC Marcelo Pedrazas.



EL OFICIALISMO



Los del oficialismo están convencidos que la vía para la pacificación del país es el diálogo entre los actores políticos para llegar a un acuerdo sobre la base del resultado de la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Creo que el único camino en un país democrático son el diálogo y las salidas institucionales”, señaló la diputada electa por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Martha Noya.



En su criterio, el resultado que arroje la auditoría de la OEA debe marcar el camino a seguir para dar solución a la crisis que se generó tras las elecciones del 20 de octubre.



“En el caso de que la auditoría establezca que ha habido un fraude monumental, como han denunciado muchas fuerzas políticas, pues sí las elecciones deberían encontrar un camino de anulación, aunque no existe eso dentro de la Constitución Política del Estado, pero sí encontrar un camino de convocatoria a nuevas elecciones”, señaló Noya.



Por su parte, el diputado electo por el MAS Elmar Callejas señaló que el pedido de algunos sectores de que se convoque a nuevas elecciones es una posición antidemocrática.



“Desde nuestro punto de vista la solución es esperar que el auditaje (auditoría) pueda dar todas las observaciones o pueda decir que estas elecciones han sido transparentes o no para darle seguridad al pueblo”, señaló Callejas.