Las cooperativas mineras de Potosí piden la renuncia de Evo y la anulación de las elecciones







07/11/2019 - 07:43:19

Radio Fides.- La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí resolvieron la tarde del miércoles en un gran concentración en el puente de la Dignidad pedir la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación de las elecciones, además, de la unidad de todos los bolivianos. La movilización fue convocada por el Comité de Movilizaciones.



“Ratificamos nuestro apoyo a las aspiraciones del pueblo potosino y boliviano pidiendo la nulidad de las elecciones del 20 de octubre de 2019 y de la renuncia del presidente Juan Evo Morales Ayma por contravenir la Ley del Régimen Electoral 026”, indica una de las resoluciones.



Las cooperativas mineras consideran que las justas electorales fueron empañadas “por actos nada transparentes” y que estos extremos condujeron a un fraude y conflicto en el país, por eso es importante sancionar los delitos electorales y “mostrar al mundo que en Bolivia se maneja las leyes de manera transparente”.



Además, declararon su independencia de cualquier partido político para velar la unidad del país. “El sistema minero cooperativo se declaró en la independencia sindical, por consiguiente no apoyamos al MAS-IPSP, peor aún al señor Carlos Mesa y otros liderazgos personal o individual que busque protagonismo político o interés personal de coyuntura”.



Instaron a todos los bolivianos y a gobernantes a no derramar sangre, odio y discriminación. Piden respeto y el derecho a la vida tal establece la Constitución Política del Estado.



El sector propone el viaje a La Paz aunque no dieron a conocer fecha.



También exigieron el respeto al guardatojo (cascos que llevan en la cabeza) ya que no puede distribuir los mismos de la manera que se lo hizo en La Paz en pasados días.