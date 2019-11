Violencia, impunidad e incertidumbre; crónica de una jornada negra en Bolivia







07/11/2019 - 07:27:51

El País.- La violencia se desbordó esta vez en Cochabamba en una jornada negra que sumó un fallecido y una de las peores vejaciones vistas sufrida por la alcaldesa de Vinto, entre una innumerable cascada de imágenes grotescas de heridos, heridas, insultos, humillaciones y actos vergonzantes que circulan a la velocidad de la luz en las redes sociales, y se repiten después en televisión.



La violencia dejó en segundo plano la partida de ajedrez política que se juega en capítulos y que el miércoles tenía otro título de “odisea” a protagonizar por Luis Fernando Camacho en su tercera visita a La Paz, y que esta vez sí fue exitosa.



Como sea, ya es jueves, y la semana va pasando al ritmo que avanza la cuestionada auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que marcará un punto de inflexión aunque solo haya sido reconocida por una de las partes en discusión, en este caso el Gobierno.



El vuelo de Camacho estaba previsto para las 14.30, se demoró a las 16.00 y luego hasta las 19.00. Granizaba en El Alto.



Durante la mañana hubo marchas de Bartolinas y cocaleros en Cochabamba que acabaron en enfrentamientos en el puente Huayculi. Una decena de heridos. Muchos rumores. En la tarde un vergonzante ajuste de cuentas de la disque “Resistencia Cochala” con la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, que aguantó la humillación sin quebrarse y negando cualquier implicación en los grupos de choque. En la noche ya se confirmó la muerte de Limberth Guzmán. Luto. Congoja. Inexplicable.



La llegada



Mientras el Presidente Evo Morales guardaba silencio, el ministro de Gobierno Carlos Romero “aseguraba” la llegada de Luis Fernando Camacho a La Paz y todo el resguardo policial necesario. En ese pulso propio del Movimiento Al Socialismo (MAS), igual se organizaron concentraciones de rechazo en El Alto – con dinamitazos – y en La Paz. En una de ellas estaba incluso el ministro de Defensa Javier Zavaleta.



Los que llegaron temprano, esperaban a Camacho en la puerta – Tuto Quiroga, Gustavo Pedraza -; los que llegaron tarde no pudieron romper el cerco policial – Carlos Mesa -. Finalmente no apareció Romero pero sí una caravana de autos y un cordón policial que le permitió al líder cívico salir de El Alto y llegar a algún lugar seguro de La Paz donde grabó un audio en plan conciliación, hablando de paz, de fe y de su carta.



Ni Camacho ni su entorno revelan su plan para entregar la ya muy famosa carta de renuncia de Evo Morales. Algunas fuentes hablan de un corredor de seguridad que le permitirá llegar a la Casa Grande del Pueblo para registrar en horario de oficina el documento en la Ventanilla Única de la Presidencia. Otros tienen terror a una imagen de “un hombre con una biblia transitando un pasillo de policías para llegar a la lujosa Casa Grande del Pueblo con una carta. Imagínate que llega justo el helicóptero”. En ningún caso se contempla que lo reciba el presidente Evo Morales, pero sí podría hacerlo el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana o el de Comunicación, Manuel Canelas. En cualquier caso, tampoco el Gobierno devela su plan más allá de tomar los recaudos para evitar más violencia en La Paz.



La violencia



El componente político de la violencia está tomando rumbos inusitados. Los estrategas advierten que esto ya no es lo que era. Que la gente cree en lo que ve en su celular y no en lo que dicen sus líderes, pero que también escuchan lo que dicen sus líderes, y los líderes de los otros.



Al final de la jornada, Carlos Mesa, Gustavo Pedraza y Tuto Quiroga subían un video a sus redes en los que señalaban que habían salido del aeropuerto de El Alto y pedían “que no los buscaran más ahí”, e incluso pedían al Gobierno que instruyera la desmovilización de sus afines para evitar más violencia.



El Gobierno, mientras tanto, encuadra la violencia en la “intentona golpista” y saluda a sus bases por movilizarse para proteger la democracia.



De momento, la violencia es de todos y de nadie. Veremos quién se queda con el monopolio.