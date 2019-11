Politólogos claman a Evo agilizar una salida pacífica







07/11/2019 - 07:17:41

El Día.- Los políticos y politólogos, ante las cruentas jornadas de enfrentamiento que solo suman muertos en el país, ven urgente poner paños fríos a la crisis social y política. En ese ámbito, Erika Brockmann, Iván Arias, Carlos Cordero, piden al presidente Evo Morales, de una vez abrir el paraguas para un gran acuerdo político que permite prever de manera imperiosa una salida pacífica al conflicto nacional.



Entre ellas plantean tres escenarios posibles de solución: renuncia del presidente Evo Morales a su pretensión de la reelección; la realización de un nuevo proceso electoral con un tribunal nuevo; y la vía más corta y rápida: dar continuidad al proceso actual con la realización de una segunda vuelta electoral.



En ese contexto, Arias, opositor al gobierno de Evo Morales y analista político, señala que la salida entre las tres más viable y expedita para salir de la crisis en los próximos días es llevar adelante la segunda vuelta electoral. Para dicho efecto, señala que se requiere de un gran acuerdo político entre el gobierno y las diferentes organizaciones políticas y cívicas del país.



“La segunda vuelta, guste o no, frente a toda esta situación que parece insalvable, se presenta como única opción más rápida y expedita para salir del problema. Para ello, se requiere de la voluntad política primero del presidente Evo Morales y segundo de la responsabilidad de los partidos de la oposición y la gran movilización ciudadana”, señaló.



Además remarcó que el desafío de los líderes actuales que conllevan posiciones incluso extremas, como son los comités cívicos, debe ser seria y responsable con la historia. “La movilización está bien, pero no podemos tener un país eternamente en apronte y una situación de incertidumbre. Si, tenemos que tener esa responsabilidad de dar salidas viables a este momento. Para ello se requiere de un desprendimiento amplio”, precisó Arias.



En la misma línea, Brockmann, señala que el país no puede seguir entretenida en la catarsis de seguir sumando muertos cada día y en confrontación sin salida. “Es hora de poner paños fríos. El momento de euforia, la acumulación de fuerza, creo que ya ha llegado a su punto alto, más aún cuando el gobierno activa la movilización de sus bases, preparadas para la confrontación. Ante ese escenario, guste o no, la vía más rápida es la segunda vuelta. Incluso, a riesgo de que en este momento sea impopular”, asegura.



Ambos analistas, la vía de la renuncia y nuevas elecciones generales, afirman que requiere de más tiempo y además implica poner en riesgo al país a profundizar la confrontación social y política del país. Incluso, dado los plazos constitucionales, implicaría necesariamente a una prórroga por otro año más la permanencia del gobierno del MAS, además de todas las autoridades electivas tanto de gobernaciones y municipios del país.



Carlos Cordero, politólogo, considera que la mejor salida a la actual elección, ante una situación ya insostenible de los conflictos, es abrir la vía de la segunda vuelta electoral, ya previ para el 15 de diciembre. Pero para ello, enfatiza el experto, se requiere de un gran desprendimiento del gobierno de Evo Morales, de su afán de sostenerse en el poder.



Sin embargo, para que ello ocurra como opción viable, es vital nombrar un nuevo tribula electoral, a efecto de garantizar una elección transparente.



“La mejor salida en la actual situación es que Evo Morales acepte ir a la segunda vuelta, incluso con la ventaja que conserva su mayoría legislativa producto del fraude electoral, hace campaña con recursos de Estado y el único obstáculo sería nombrar un nuevo órgano electoral de notable. En cambio, para la oposición, no es el mejor escenario para las plataformas, los comités cívicos y algunos partidos de la oposición; para ello amerita de un acuerdo político, necesariamente”, enfatizó.