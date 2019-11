Javier Zavaleta: Mañana contaremos los muertos y heridos por docenas si Camacho no llama a la paz





06/11/2019 - 23:47:27

La Paz.- El ministro de Defensa Javier Zavaleta, advirtió que si no se pacifica al país se comenzará a contar los muertos y heridos por docenas en los enfrentamientos.



La autoridad responsabilizó al presidente del Comité pro Santa Cruz, José Luis Camacho, por los enfrentamientos en Cochabamba y en el país.



La autoridad dijo que en las próximas horas, "mañana comenzaremos a contar los muertos y heridos por doscenas si es que Camacho no llama a la pacificación".



La autoridad no quiso reconocer que la policía no actuó en Cochabamba este miércoles, lo que provocó enfrentamientos, más de 80 heridos y la muerte de un joven.



Zavaleta le pidió a Camacho retroceder un paso, "no que acepte las elecciones o la victoria del presidente Evo, sino que llame a la pacificación".



"Está fuera de lugar pensar que es culpa de policías, era una marcha de mujeres que han sido atacadas incluso con sus niños", dijo refiriéndose a los hechos de Cochabamba, sin querer reconocer que hombres armados de palos y piedras encabezaban las marchas de las mujeres.



Dijo que el fondo de todo es el llamado que hace Camacho a radicalizar las medidas. "Le pido que recapacite porque si ha de traer esos niveles de violencia a La Paz se ha de resolver por la vía del desastre", advirtió.