Zavaleta responsabiliza a Camacho por los enfrentamientos en Cochabamba







06/11/2019 - 22:21:12

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, aseguró el miércoles que las arengas a la violencia del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, cruzaron el límite esta jornada en Cochabamba, al centro de Bolivia.



"Esa arenga a la violencia que ha hecho el señor Camacho ha cruzado el límite el día de hoy, hay muchas personas heridas en Cochabamba y algunas de ellas de gravedad, esa no es una reivindicación cristiana, esa no es una reivindicación política eso es sencillamente un uso indiscriminado de la violencia contra inocentes", dijo a los periodistas.



Zavaleta reprochó que alguien que se hace llamar "líder", profesa la religión y defiende la democracia llame e incite a la violencia y a la agresión del pueblo.



Para el Ministro de Defensa usar una demanda política para sumir a varias ciudades en el "terror" no es la mejor vía para querer encontrar una solución, y abrigó esperanzas de que el cívico cruceño recapacite al igual que la gente que le sigue y sepa a dónde se está dirigiendo.



"Lo que estamos viendo es la dictadura de grupos delincuenciales que tienen secuestrados a barrios, distritos completos de varias ciudades de Bolivia y el uso de la violencia demuestra eso", mencionó.



Enfatizó que lo que corresponde es pacificar el país, esperar que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional, hagan su trabajo técnico, en la verificación de las elecciones y esperar ese resultado.