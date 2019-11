Mientras jefe de la Policía justifica pago de Bs 3.000 ya van tres muertos en enfrentamientos en las calles







06/11/2019 - 22:15:34

La Paz.- Un joven de 20 años murió la noche de este miércoles tras enfrentamientos entre cocaleros que defienden a Evo Morales y vecinos que demanda su renuncia, mientras el jefe de la policía justificaba el pago de Bs 3.000 y negaba que alguien hubiera muerto en Cochabamba.



Con la muerte de Limbert Guzmán, un joven de 20 años a punto de salir bachiller este año, son tres las personas víctimas de ataques de militantes y afines al MAS. Anteriormente, fallecieron Mario Salvatierra (60) y Marcelo Terrazas, tras la violenta jornada que se vivió en Montero el 30 de octubre. En ambos casos la intervención de la policía fue nula o tardía.



Mientras los medios habían dado a conocer la muerte del joven Guzmán, el comandante de la Policía, Yuri Calderón, justificaba en una extensa entrevista con Red Uno el pago de 3.000 bolivianos a los integrantes de la institución, pero negó que se trate de un "bono de lealtad", tal como circuló en redes sociales.



"Este dinero proviene del Tesoro General de la Nación y es una compensación económica adicional al reconocimiento a la seguridad ciudadana y asciende a tres mil bolivianos y no como quisieron hacer creer a la población y a los camaradas un bono a la lealtad o por la coyuntura", dijo.



El jefe policial aclaro que los recursos provienen del TGN y fueron trasferidos al Ministerio de Gobierno y luego a la Policía Boliviana, en cumplimiento del decreto que autoriza el pago de un estipendio.



INVESTIGAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA. NO INTERVENIR



Calderón, dejó en claro que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tiene la instrucción de activar todos los mecanismos para investigar los hechos de violencia que ocurrieron en varias ciudades del país, pero que no existe orden de intervención.



"La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a nivel nacional tiene la instrucción de activar todos los métodos y dispositivos para investigar los hechos de violencia", dijo.



Cochabamba vivió una jornada de elevada violencia, tanto en la ciudad como en Vinto y Quillacollo, ante la presencia de grupos que cometieron excesos dejando al menos 80 heridos y un joven fallecido. Los enfrentamientos también se dieron en La Paz, donde la policía reprimió a médicos y universitarios y protegió a los sectores sociales afines al MAS que se dirigían hacia la Plaza Murillo.



"El uso de explosivos, de armas de fuego y el empleo de la violencia para incendiar instituciones públicas y privadas están siendo investigadas en este momento, para que estos hechos no queden impunes", señaló.



El jefe policial descartó que haya fallecido un joven tras haber sido apaleado, tal como circuló en redes sociales, más bien aclaró que quien se hace referencia fue rescatado por la entidad del orden.