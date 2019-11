Trabajadores de SABSA denuncian que la empresa convocó a militantes del MAS para que tomen el aeropuerto







06/11/2019 - 21:18:47

Página Siete.- En una carta emitida por los trabajadores de Sabsa denunciaron que no se les pagan sus beneficios sociales y lamentaron que la gerencia convocara a militantes del Movimiento Al Socialismo que protagonizaron incidentes al interior del Aeropuerto Internacional de El Alto.



“Tras una marcha de protesta realizada el uno de julio la administración de la empresa inició procesos penales a los once dirigentes del sindicato con el afán de acallar la voz de los trabajadores, estas acciones arbitrarias de parte de la gerencia fueron denunciadas ante las distintas organizaciones e instituciones tales como la COB (Central Obrera Boliviana), COR (Central Obrera Regional), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas”, indica el comunicado.



Según la carta, los trabajadores realizaron una marcha porque no se les realizó el aumento salarial decretado y tampoco los retroactivos. Además expusieron su preocupación ante los destrozos que dañarían la calificación de categoría 1 del aeropuerto.



“Denunciamos que mientras la gerencia de Sabsa procesa a sus trabajadores por legítimos reclamos sindicales, ayer cinco de noviembre la misma gerencia -como es de conocimiento público- convocó a militantes del MAS quienes no son trabajadores ni pasajeros mismos Y protagonizaron incidentes que obligaron a la cancelación de vuelos programados con actos de violencia en las instalaciones aeroportuarias que terminaron en destrozos importantes, además de agresiones a pasajeros que ponen en riesgo la calificación de categoría 1 del aeropuerto, situación que pone en riesgo las fuentes laborales de los trabajadores” evidenciaron en la carta.



Los trabajadores aclaran que “con el principio de independencia política y sindical de su sindicato, no tenemos ningún tipo de inclinación o acuerdos políticos con el señor Camacho, Mesa, Gobierno y otros”, concluyen.