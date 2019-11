Conade presenta pruebas de fraude electoral y los entregarán a OEA







06/11/2019 - 21:12:20

Opinión.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó hoy en conferencia de prensa, una base de datos dónde estaría demostrado el supuesto fraude que hubo en las elecciones generales del pasado 20 de octubre basado en 19 indicadores.



Según se explicó, el trabajo fue desarrollado por el ingeniero Edgar Villegas y su equipo de trabajo, además de otras personas de las que no se quiso decir su nombre "para precautelar su seguridad".



En conferencia de prensa, Manuel Morales, miembro del Conade, explicó que el informe será entregado a toda la comunidad internacional "incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA)", organismo internacional que desarrolla una auditoría del proceso electoral boliviano.



"Vamos a entregar a toda la comunidad internacional, incluyendo la OEA, pero no creemos en la OEA por la forma en la que ha desarrollado su trabajo en Bolivia", dijo.



En ese sentido, Morales señaló que entre los indicadores del fraude encontrado está el de actas con sumas equivocadas, volteo de datos, actas en los que se tiene un mayor número de votos que de votantes registrados, actas con borrones y hasta actas fotografiadas cinco días antes de que se desarrollen las elecciones.



También señalaron que se encontraron casos de carnet de identidad duplicados, así como otros con solo dos cifras.



"La cantidad de actas con errores en sumatorias de votos en el Cómputo Oficial asciende al 9% (3% si consideramos solo elecciones presidenciales). Esta es una proporción suficientemente alta como para desacreditar la confiabilidad del sistema electoral", señala, en ese sentido, una de las conclusiones del documento.



No obstante, Morales explicó que es "difícil" dar un número exacto de actas irregulares.



El informe - que fue presentado a los medios y, según se anunció, será dado a conocer a toda la población boliviana-, sería, para el Conade, la prueba de que hubo fraude y debería derivar en la anulación de las pasadas elecciones y la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"El presidente Evo Morales quería las pruebas del fraude y aquí están. Bolivia lo va a tener en sus manos. La forma en la que han manipulado los votos es repugnante e infame y con esta prueba debe terminar esta crisis", aseveró Morales.



Aclaró que todo el estudio se realizó sobre el análisis del 100 tanto del cómputo oficial como de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



Por su parte, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló que él y todos los miembros del Conade están dispuestos a defender su informe ante cualquier instancia nacional o internacional, así como ante la prensa.



Finalmente, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló que con el hecho de que se encuentre un solo voto modificado ya sería causal para llamar a nuevas elecciones.



"El informe revela todo lo que es el fraude electoral. Para nosotros fraude es un voto, o mil o 10 mil y se castiga con la anulación de las elecciones", dijo.