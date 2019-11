Cochabamba, epicentro de los enfrentamientos entre vecinos y grupos afines al MAS







06/11/2019 - 20:53:09

Cochabamba se convirtió este miércoles en epicentro de los enfrentamientos entre vecinos y cocaleros masistas que llegaron desde la zona andina para intentar romper los bloqueos.



Quillacollo, Vinto y la ciudad capital sufrieron el choque de dos fuerzas que dejaron más de 60 heridos, la mayoría por contusiones.



La violencia brutal se desató en Quillacollo tras la llegada de al menos 10 mil pobladores militantes del MAS de la zona andina del departamento: Bolívar, Tapacarí y Sipe Sipe, para romper los bloqueos de los activistas que piden nuevas elecciones por las denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre, informó Los Tiempos.



Tras los violentos enfrentamientos registrados en el municipio de Quillacollo, el hospital público Benigno Sánchez informó que recibió más de 60 heridos, la mayoría por contusiones. Sin embargo, remarcó que no recibió ningún fallecido producto de la confrontación en ese centro.



Horas después el grupo de "Resistencia Cochala" llegó hasta la zona para apoyar la defensa de los vecinos. Hasta las 14:00 se reportaron decenas de personas afectadas con heridas en la cabeza, la cara, contusiones y otro tipo de lesiones.



VINTO



Grupos de vecinos retuvieron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, a quien le echaron pintura y la obligaron a caminar por varias cuadras. Además, quemaron la infraestructura municipal.



Después de un poco más de una hora Arce fue liberada y la Policía la condujo en una motocicleta a un sitio seguro.



El comandante de la Unidad de Bomberos de Quillacollo, Fernando Villarroel, informó que el incendio que fue controlado no fue de magnitud y principalmente no se tuvo que lamentar pérdidas humanas.



CIUDAD



Los choques en Cochabamba comenzaron cuando una marcha de cocaleros y otros sectores afines al Movimientos Al Socialismo (MAS) llegaron a esa capital donde chocaron con la “Resistencia Juvenil Cochala”, que se trasladan en motocicletas.



Las bartolinas que respaldan al presidente Evo Morales ingresaron masivamente a la ciudad armadas con palos, piedras y ondas, pero a dos cuadras de la plaza principal, en el punto de concentración, un grupo de jóvenes y fabriles armaron una barricada en las avenidas Ayacucho y Heroínas para frenar el ingreso de las militantes del partido oficialista.



Allí se registró otro enfrentamiento. Los masistas derribaron la barricada e hicieron retroceder a los activistas.



Luego, mientras se realizaba la concentración de las bartolinas, la Policía detonó agentes químicos a sólo unos pasos de la Plaza Principal para dispersar a los grupos de jóvenes que pretendían ingresar a la plaza de Armas.



Mientras tanto, en la plaza de Cala Cala en la zona norte, un grupo numeroso de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala y los motoqueros se alistaban para resistir los enfrentamientos.



El resumen de la violenta jornada es un joven con muerte cerebral y más de 60 heridos.